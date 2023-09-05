Полицейский получил 2 года колонии по делу о мошенничестве с недвижимостью умерших петербуржцев

Экс-участковый УМВД России Красногвардейского района Антон Леутский приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года за кражу орденов, мошенничество с недвижимостью умершего и за отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В 2018 году участковый узнал, что в квартире на улице Гранитной, 58А был обнаружен труп гражданина. Умерший являлся собственником этой квартиры. Поскольку родных у покойного не было, недвижимость должна была перейти в собственность Петербурга. Разглашать эту информацию Леутский не имел права, однако рассказал обо всем своему брату, который передал информацию третьим лицам. Те путем обмана приобрели право собственности на данную квартиру, чем принесли ущерб Санкт-Петербургу на сумму не менее 3 млн 777 тыс. рублей.

