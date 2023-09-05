Полицейский получил 2 года колонии по делу о мошенничестве с недвижимостью умерших петербуржцев

Экс-участковый УМВД России Красногвардейского района Антон Леутский приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года за кражу орденов, мошенничество с недвижимостью умершего и за отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В 2018 году участковый узнал, что в квартире на улице Гранитной, 58А был обнаружен труп гражданина. Умерший являлся собственником этой квартиры. Поскольку родных у покойного не было, недвижимость должна была перейти в собственность Петербурга. Разглашать эту информацию Леутский не имел права, однако рассказал обо всем своему брату, который передал информацию третьим лицам. Те путем обмана приобрели право собственности на данную квартиру, чем принесли ущерб Санкт-Петербургу на сумму не менее 3 млн 777 тыс. рублей.
Другой эпизод произошел летом 2020 года. Участковый выехал по адресу Рябовское шоссе, дом 73, где был обнаружен труп гражданки 1928 года рождения, где он похитил для собственной коллекции орден Отечественной войны 2 степени и орден Красной Звезды.
Он же проводил проверку по заявлению о пропаже телефона марки SAMSUNG SIO. Чтобы улучшить служебные показатели по раскрытию преступлений, участковый отказал гражданину в возбуждении уголовного дела. При этом полицейский знал о наличии оснований, указывающих на возможное совершение кражи смартфона. По телефону Леутский попросил написать заявление о прекращении проверки, сообщив, что эта проверка не принесет результатов. Потерпевший доверился участковому и написал заявление.
Осенью 2022 года прокуратура Красногвардейского района признала решение Леутского незаконным, материал проверки направлен начальнику СУ УМВД России по Красногвардейскому району, где было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Леутский вину признал. Его признали виновным в совершении служебных преступлений, подпадающих под статью 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») и статью 286 УК («Превышение должностных полномочий», два эпизода). Суд присудил двухлетний срок лишения свободы в колонии-поселении и также на два года лишил права занимать должности в государственной службе.