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    Тренера по плаванию задержали в Петербурге за любовь со старшеклассницей

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    Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали в Петербурге мужчину, который соблазнил школьницу.

    24-летнего тренера по плаванию фитнес-центра задержали накануне около трех дня на Приморском проспекте, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. По версии следствия, в апреле прошлого года он встретился с 13-летней в поселке Каложицы Волосовского района области. Пара занялась сексом. А потом и вовсе рассталась.

    Отношения аукнулись мужчине уголовным делом о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

    После допроса его отпустили на подписку о невыезде.

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