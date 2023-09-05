Тренера по плаванию задержали в Петербурге за любовь со старшеклассницей

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали в Петербурге мужчину, который соблазнил школьницу.



24-летнего тренера по плаванию фитнес-центра задержали накануне около трех дня на Приморском проспекте, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. По версии следствия, в апреле прошлого года он встретился с 13-летней в поселке Каложицы Волосовского района области. Пара занялась сексом. А потом и вовсе рассталась.



Отношения аукнулись мужчине уголовным делом о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.



После допроса его отпустили на подписку о невыезде.

