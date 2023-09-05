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    Погода в Петербурге меняется. Начинается похолодание

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    Циклон принес в Петербург облака, и воздух начинает остывать.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в городе без существенных осадков, в конце дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 19–21 градус.

    «Сегодня за погоду Северной столицы будет отвечать периферия атлантического циклона, выходящего своим центром в акваторию Баренцева моря. Он принесёт в регион обширные поля облаков, которые ближе к вечеру местами, преимущественно в северной части региона, отметятся небольшими дождями. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В следующие два дня существенных осадков не ожидается (только в ночь на 6 сентября). Температура будет не выше 16–18 градусов, а в ночь на 7 сентября местами до 6 градусов.

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