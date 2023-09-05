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Зачем наносить перекись водорода на волосы? Как связаны сливной бачок унитаза и кирпич? И что обязательно нужно было брать с собой на улицу по вечерам? Тест коллег из Maxim покажет, хорошо ли вы знакомы с суровыми советскими реалиями.
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Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта
Кажется, в СССР вы не жили!
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Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта
Вы неплохо знаете некоторые советские лайфхаки!
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Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта
Да вы просто эксперт по жизни в советских реалиях!