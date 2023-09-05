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    Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта

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    Фото: Adobe Stock
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    Зачем наносить перекись водорода на волосы? Как связаны сливной бачок унитаза и кирпич? И что обязательно нужно было брать с собой на улицу по вечерам? Тест коллег из Maxim покажет, хорошо ли вы знакомы с суровыми советскими реалиями.

    Время позднее, а вам нужно купить спиртное. Как будете выходить из положения?

    Если телевизор рябит, моргает и издает подозрительные хрипы, надо…

    Где достать записи заграничных артистов?

    Выходя ночью на улицу, нужно обязательно прихватить с собой…

    Как узнать время, если сломались часы?

    Зачем класть кирпич в сливной бачок унитаза?

    Почему раньше советовали не сливать отвар от риса и макарон?

    Зачем советовали проделать в батарейке дырку и капнуть туда уксус?

    Зачем модницам советовали наносить на волосы перекись водорода?

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    Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта

    Кажется, в СССР вы не жили!

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    Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта

    Вы неплохо знаете некоторые советские лайфхаки!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Жили ли вы в СССР? Тест на знание хитростей советского быта

    Да вы просто эксперт по жизни в советских реалиях!

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    Фото: Adobe Stock

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