Как выбрать квартиру в новостройке? Чек-лист будущего покупателя

Покупка товаров повседневного спроса в интернете стала обыденностью. Ситуация пандемии ввела в нашу жизнь еще и покупку недвижимости онлайн. Вот уже три года эта практика развивается: оттачиваются сервисы, становятся более удобными интерфейсы.



Выбрать квартиру можно в буквальном смысле, не выходя из дома: нужно лишь выставить фильтр по параметрам, посмотреть фотографии, изучить планировку. Компания ПИК пошла дальше: она предлагает клиентам виртуальные туры и видеопоказы — отличный способ найти подходящий лот без личного присутствия на месте. Экономится и время, которое могло быть потрачено на общение с агентами по недвижимости или продавцами: покупка жилья через онлайн-платформу исключает дополнительные звонки. Электронные документы и подписи упрощают процесс подписания договоров с банками. Кроме того, на сайте девелопера можно узнавать о старте продаж и покупать недвижимость на ранних сроках — это гораздо дешевле.



Как и многие другие крупные застройщики, ПИК запустил первые онлайн-сделки в 2020 году. Даже оформление ипотеки происходило без присутствия клиента в офисе продаж. Уже тогда жители Камчатки воспользовались онлайн покупкой и оплатой квартиры в Москве. Чуть позже, летом 2020-го первый клиент за границей осуществил ипотечную сделку в интернете. Цифровизация рынка недвижимости позволила значительно поддержать отрасль.



Личный опыт

«Мы задумались о расширении жилплощади, когда родился ребенок. Квартиры смотрели в интернете, но по прошлому опыту морально готовились к поездкам на встречи с агентами и в банк — с младенцем на руках все это непросто. В итоге ничего такого не потребовалось: жилье подобрали через сайт застройщика, там же оформили ипотеку и все документы. Мы взяли объект на стадии строительства — это стоило чуть дешевле, чем мы рассчитывали потратить на готовое. Поэтому остались деньги на небольшой ремонт и мебель».



Ольга, Ленинградская область

В каких проектах ПИК можно купить квартиру онлайн