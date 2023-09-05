Как выбрать квартиру в новостройке? Чек-лист будущего покупателя

Приобретение нового жилья еще недавно было сложным процессом: просмотры вариантов и встречи с риэлторами, визиты в банк и к нотариусу. Развитие технологий упростило многие этапы и сэкономило наше время. Теперь большинство квартир на первичном рынке покупают напрямую у застройщиков, буквально не вставая с дивана.
Что нужно знать сегодня при выборе квартиры в новостройке? Мы составили чек-лист для тех, кто хочет вложить деньги в жилую недвижимость в Петербурге. Заодно объясним «на пальцах», как пройти весь путь онлайн — от выбора лота до оформления сделки.
Цели покупки: жить самому или инвестировать?
Пожалуй, это основной вопрос. Одни покупают квартиру, чтобы не платить аренду и обеспечить себе комфортное проживание. В таком случае, возможно, стоит предпочесть вариант с предчистовой отделкой: основные грязные работы возьмет на себя застройщик, вам останется только оформить помещения по своему вкусу.
Но есть и другая стратегия — приобретение недвижимости в качестве инвестиции. Она подразумевает последующую перепродажу или сдачу в аренду. По данным исследования ORO*, сегодня на рынке преобладают именно такие покупатели. Прежде чем сделать выбор, они должны провести предварительную работу: сделать анализ рынка недвижимости, ожидаемых изменений цен и доходности от сдачи в аренду. Ведь здесь цель — получение прибыли, а значит, нужно такое жилье, стоимость которого будет только расти. Кстати, многие будущие инвесторы сегодня выбирают не квартиры, а апартаменты. Девелоперы видят, что интерес к приобретениям такого рода недвижимости растет.
Репутация застройщика: известная компания или нет?
Принимая решение о покупке, изучите застройщика: как давно он на рынке, сколько проектов уже построил, а сколько строит сейчас, есть ли у него крупные партнеры среди банков и можно ли ему доверять. Как правило, ТОП-10 компаний в отрасли обладают определенным запасом прочности — это подразумевает, что, несмотря на внешние факторы, вы получите жилье в срок.
Много полезной информации о российских девелоперах можно найти, например, на Едином ресурсе застройщиков. Рейтинг федеральных компаний по количеству возводимого жилья на момент публикации материала возглавляет группа компаний ПИК. Это крупнейший застройщик России, он работает в 16 регионах страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области.
Как покупать: на свои или в ипотеку?
Тут надо признать, что возможность полностью оплатить жилье по силам лишь немногим. Большинство привлекают банковские средства. По данным ПИК, в 2022 году доля ипотеки при покупке жилья достигла самых высоких показателей. По итогам первого полугодия 2023-го она продолжает держаться на уровне выше 80%. Популярность этого финансового инструмента объясняется и большим выбором кредитных программ. Чтобы заинтересовать клиента, сделать ежемесячный платеж и покупку жилья комфортнее, застройщики вместе с банками-партнерами разрабатывают собственные ипотечные программы.
Поэтому потенциальному покупателю будет полезно изучить условия, которые предлагают разные компании. Лучше — при помощи специалистов. Большой плюс, если среди партнеров застройщика много крупных банков — это открывает более широкий выбор для клиента и быстрое одобрение.
Личный опыт
«Когда я выбирал квартиру, у меня был ограниченный бюджет на первый взнос и небогатая кредитная история. Я выбрал квартиру среди новостроек ПИК и прямо на сайте застройщика подал заявку на ипотеку. В условиях было указано, что у компании много партнеров среди банков, благодаря чему высокий процент одобрения ипотек. Так и вышло — положительный ответ пришел всего через несколько часов. Сделку оформили онлайн. Некоторые моменты были непривычны, но служба поддержки ответила на все вопросы».
Виктор, Петербург
Отделка: черновая или под ключ?
Отчасти этот вопросы мы уже обсудили выше. Здесь же скажем так: если вы хотите переехать в новую квартиру сразу после получения ключей, не тратя время и силы на шумные и грязные работы, то лучше остановиться на варианте с готовой отделкой. Это снизит количество неудобств и со стороны соседей, хотя и не избавит от них совсем.
Площадь: компактная или просторная?
Любопытная статистика: к весне 2023 года вырос спрос на квартиры площадью до 34 кв. м, — покупатели явно предпочитают варианты покомпактнее. А вот площади более 75 кв. м все менее востребованы.
Впрочем, эксперты говорят о том, что дело не столько в метраже, сколько в продуманности планировки. В небольшой квартире функциональным может быть каждый метр, уверены специалисты ПИК. Уже на этапе проектирования они уделяют внимание зонированию пространства и определяют, где будут располагаться места для хранения.
Какие планировки более популярны: стандартные или евроформат? По данным того же ORO, одинаково высок спрос и на те, и на другие.
Транспортная доступность: важно ли вам метро рядом?
На первый взгляд, ответ очевиден: да, метро под боком не помешало бы. Но, помимо подземки, город, да и Ленобласть, намерен развивать другие виды транспорта — высокоскоростной трамвай, электробус, городские электрички. Они могут компенсировать отсутствие метро в том или ином районе.
В любом случае, прежде чем бронировать квартиру, оцените не только нынешнее состояние микрорайона и близость к необходимым объектам инфраструктуры, но и перспективы района — почитайте городские СМИ, изучите Генплан региона. Например, в Петербурге планируется построить несколько современных автодорог, которые повысят привлекательность сразу нескольких районов.
Инфраструктура: какая нужна именно мне?
При покупке квартиры вы приобретаете не просто квадратные метры, но и новое качество жизни. Поэтому уточните, что будет находиться внутри и вокруг жилого квартала: детские и спортивные площадки, зеленые зоны, места для отдыха, прогулок и даже работы. Например, в среднем, 40% территории жилых кварталов ПИК — это ухоженные территории для прогулок и отдыха жителей, в то время как необходимый по строительным стандартам минимум — всего около 5%.
Оптимальное окружение дома для каждого покупателя будет своим. Конечно, семейным покупателям нужны детский сад и школа поблизости. ЗОЖникам — парк, дорожки для пробежек и зоны для занятий спортом на территории, а всем вместе — магазины, салоны красоты, клиники, пункты выдачи онлайн-заказов и т.д.
Личный опыт
«При покупке будущей квартиры мы смотрели на расположение и инфраструктуру вокруг дома. Выбирали из нескольких соседних районов, в итоге остановились на «Кантемировской 11» от ПИК. Он был ближе к сдаче, а рядом было все, что нам нужно: метро, парки, набережная, закрытый двор со спортивной площадкой и продуктовые магазины в шаговой доступности. Когда мы выбирали, школа и сад еще не открылись, но откроются осенью 2023 года, причем в красивом историческом здании».
Елена, Петербург
Способ покупки: обычный или онлайн?
Покупка товаров повседневного спроса в интернете стала обыденностью. Ситуация пандемии ввела в нашу жизнь еще и покупку недвижимости онлайн. Вот уже три года эта практика развивается: оттачиваются сервисы, становятся более удобными интерфейсы.
Выбрать квартиру можно в буквальном смысле, не выходя из дома: нужно лишь выставить фильтр по параметрам, посмотреть фотографии, изучить планировку. Компания ПИК пошла дальше: она предлагает клиентам виртуальные туры и видеопоказы — отличный способ найти подходящий лот без личного присутствия на месте. Экономится и время, которое могло быть потрачено на общение с агентами по недвижимости или продавцами: покупка жилья через онлайн-платформу исключает дополнительные звонки. Электронные документы и подписи упрощают процесс подписания договоров с банками. Кроме того, на сайте девелопера можно узнавать о старте продаж и покупать недвижимость на ранних сроках — это гораздо дешевле.
Как и многие другие крупные застройщики, ПИК запустил первые онлайн-сделки в 2020 году. Даже оформление ипотеки происходило без присутствия клиента в офисе продаж. Уже тогда жители Камчатки воспользовались онлайн покупкой и оплатой квартиры в Москве. Чуть позже, летом 2020-го первый клиент за границей осуществил ипотечную сделку в интернете. Цифровизация рынка недвижимости позволила значительно поддержать отрасль.
Личный опыт
«Мы задумались о расширении жилплощади, когда родился ребенок. Квартиры смотрели в интернете, но по прошлому опыту морально готовились к поездкам на встречи с агентами и в банк — с младенцем на руках все это непросто. В итоге ничего такого не потребовалось: жилье подобрали через сайт застройщика, там же оформили ипотеку и все документы. Мы взяли объект на стадии строительства — это стоило чуть дешевле, чем мы рассчитывали потратить на готовое. Поэтому остались деньги на небольшой ремонт и мебель».
Ольга, Ленинградская область
В каких проектах ПИК можно купить квартиру онлайн
Как онлайн купить квартиру у застройщика? Подробная инструкция
Выбор квартиры
Шаг 1. Ищите квартиры на сайте, используя 3D-шоурум со всей необходимой информацией об объекте.
Шаг 2. Понравившиеся варианты добавьте в избранное, чтобы сравнить их между собой. На финальном этапе сравните условия покупки при выборе конкретной программы по ипотеке.
Шаг 3. Забронируйте понравившийся вариант**. Бронь дает фиксацию цены и оставляет лот за вами сроком на 10 дней.
Важный момент покупки квартиры онлайн — это возможность проверки официального интернет-ресурса и номера сертификата безопасности в браузере (нажмите на замочек в строке с адресом). Также застройщики принимают оплату только в рублях.
Оплата
Если вы вносите полную стоимость квартиры или используете рассрочку, то можете оплатить покупку банковской картой или через сервис безопасных расчетов. Напомним, что застройщик получает деньги за квартиру только после ее передачи. До этого времени средства клиента находятся на эскроу-счете в банке.
Оформление ипотеки
Шаг 1. Заполните онлайн-анкету для банков и отслеживайте ее статус в личном кабинете. Рассмотрение заявки обычно происходит в течение 24 часов.
Шаг 2. Выбрав подходящий вариант, прикрепите документы (паспорт, СНИЛС и справку о доходах). У ПИК также есть опция подачи заявки по двум документам — СНИЛС и паспорт.
Сделка
Шаг 1. Приготовьте телефон, почту, паспорт, СНИЛС и ИНН всех участников сделки. Для супругов понадобится свидетельство о браке (и иногда — брачный договор).
Шаг 2. Выпустите электронную подпись для дистанционного подписания документов в личном кабинете. При наличии биометрического загранпаспорта и подтвержденной учетной записи на Госуслугах это можно сделать в личном кабинете на сайте ПИК — процесс не займет больше 24 часов.
Шаг 3. После выпуска электронной подписи, одобрения договора и согласования всех документов подпишите финальный пакет документов, куда входит кредитный договор и договор долевого участия. Далее они автоматически отправятся на регистрацию в Росреестр. Когда договор зарегистрируют, компания направит подписанные документы на почту. Этот этап, как правило, занимает не более 48 часов.
Три причины провести сделку онлайн
1. Неограниченное время на выбор квартиры из любой точки мира, лишь бы был доступ в интернет.
2. Быстрое оформление сделки без визитов куда-либо: 10 минут — загрузка документов, еще 10 — заполнение заявки на ипотеку и не более 24 часов ожидание ответа от банка, выпуск электронной подписи и несколько подписаний***.
3. Нет необходимости ездить в офисы продаж, тратить время.
Цифровой формат сделок удобен, быстр и довольно безопасен благодаря минимальному количеству посредников. Все процессы интуитивно понятны и автоматизированы, что существенно увеличивает скорость обработки документов. Именно поэтому все больше покупателей переводят сделки в онлайн.
ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
*Агентство маркетинговых исследований ORO. Исследование проведено в г. Санкт-Петербург с 14.04.2023 по 05.05.2023 г. В исследовании приняли участие 607 человек в возрасте 25-54 лет, купившие квартиру на первичном рынке за последние 12 месяцев или планирующие купить квартиру на первичном рынке в течение ближайших 12 месяцев.
**Услуга бронирования платная. Стоимость уточняйте на сайте застройщика.
*** Расчетное время разных этапов сделки.
Юридическая информация
Сервисные апартаменты «Вольта». Застройщик АО «СЗ ЛАДОЖСКИЙ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Шкиперский 19». Застройщик ООО «СЗ МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Аэронавт». Застройщик ООО «СЗ ЛИГОВСКИЙ СИТИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Витебский парк». Застройщик ООО «СЗ ЛИГОВСКИЙ СИТИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Кантемировская 11». Дом сдан. Застройщик ООО «СЗ КАНТЕМИРОВСКАЯ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Лермонтовский 54». Застройщик ООО «СЗ АЛЬМАНДИН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Янинский лес». Застройщик ООО «СЗЭКСТРАГРАД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Кудровский парк». Застройщик ООО «СЗЭКСТРАГРАД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Таллинский парк». Застройщик ООО «СЗСТРОЙ-ЭКСПЕРТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Заречный парк». Застройщик ООО «СЗ ИНВЕСТАЛЬЯНС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф