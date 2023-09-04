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    Небо Петербурга снова окрасилось в российский триколор

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    Над Петербургом снова заметили огромный триколор. 4 сентября природа окрасила небо над Северной столицей в цвета, которые вызывают множество ассоциаций.

    Фото: супервидовая веб-камера «Фонтанки»
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    Когда солнце почти село, в небе можно было заметить три цвета: бледно-голубой, синий и красный. Эти краски напоминают российский триколор. Но нельзя не заметить, что эти же цвета могут ассоциироваться и с флагом Луганской Народной Республики (ЛНР) (там вместо белого как раз бледно-голубой).

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    Это не первый раз, когда над городом появляется российский триколор. Необычное сочетание цветов «Фонтанка» заметила еще 12 августа, после чего «патриотичный» закат стал настоящим мемом.

    Фото: супервидовая веб-камера «Фонтанки»

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