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    «Рёнхап»: Шойгу предложил Северной Корее провести совместные учения с Китаем и Россией

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    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе июльского визита в Пхеньян предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести военно-морские учения с участием Китая. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское разведывательное управление.

    На данный момент неизвестно, приняла ли Северная Корея данное предложение. Российское оборонное ведомство официально о подобном предложении также не сообщало.

    Сеул полагает, что учения, по-видимому, станут ответом на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов «Щит свободы Ульчи», проведенные с 21 по 31 августа.

    Июльский визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР был приурочен к 70-летию со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей. В Пхеньяне считают заключение перемирия в 1953 году победой корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. По итогам войны КНДР получила район Кэсона, но утратила 3900 квадратных километров своей территории северо-восточнее 38-й параллели.

    Сеул и Пхеньян, несмотря на заключенное перемирие, все еще находятся в предвоенном состоянии. Оба режима претендуют на всю территорию Корейского полуострова. В последний раз КНДР предупредила Южную Корею, что заход атомных подлодок США в Пусан является условием для применения ядерного оружия.

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