«Рёнхап»: Шойгу предложил Северной Корее провести совместные учения с Китаем и Россией

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе июльского визита в Пхеньян предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести военно-морские учения с участием Китая. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское разведывательное управление.

На данный момент неизвестно, приняла ли Северная Корея данное предложение. Российское оборонное ведомство официально о подобном предложении также не сообщало.

Сеул полагает, что учения, по-видимому, станут ответом на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов «Щит свободы Ульчи», проведенные с 21 по 31 августа.