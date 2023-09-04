Бывший гендиректор ООО «Эврикал» заплатит 2,4 млн за повреждение воинского захоронения под Тосно

Впервые в России суд вынес приговор за повреждение воинского захоронения. Дебютантом стал бывший гендиректор ООО «Эврикал». Под его руководством рабочие сгребли бульдозером грунт вместе с останками участников Великой Отечественной войны, после чего вывезли его за пределы участка. Об этом 4 сентября сообщает СУ СК по Ленобласти.
Расследование уголовного дела по поручению председателя СК России находилось на контроле в центральном аппарате ведомства. Следствие установило, что подсудимый знал, что на участке, принадлежавшем компании в Тосненском районе, находятся неучтенные воинские захоронения.
«В период с марта по июнь 2021 года он с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого воинского захоронения неоднократно давал указания лицам, осуществлявшим работы на участке, о производстве земляных работ с применением тяжелой строительной техники по снятию грунта с костными останками погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и вывозу грунта за пределы земельного участка», — говорится в сообщении СК.
Следственные органы внесли представление об устранении повреждений в администрацию Ленобласти. Чиновники проинформировали СК о принятых мерах по учету, восстановлению и о включении места в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, был разработан проект порядка проведения поисковых работ и осуществления контроля на территории региона.
Тосненский горсуд назначил бывшему гендиректору компании штраф в размере 2 400 000 рублей.