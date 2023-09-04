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    Бывший гендиректор ООО «Эврикал» заплатит 2,4 млн за повреждение воинского захоронения под Тосно

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    Впервые в России суд вынес приговор за повреждение воинского захоронения. Дебютантом стал бывший гендиректор ООО «Эврикал». Под его руководством рабочие сгребли бульдозером грунт вместе с останками участников Великой Отечественной войны, после чего вывезли его за пределы участка. Об этом 4 сентября сообщает СУ СК по Ленобласти.

    Расследование уголовного дела по поручению председателя СК России находилось на контроле в центральном аппарате ведомства. Следствие установило, что подсудимый знал, что на участке, принадлежавшем компании в Тосненском районе, находятся неучтенные воинские захоронения.

    «В период с марта по июнь 2021 года он с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого воинского захоронения неоднократно давал указания лицам, осуществлявшим работы на участке, о производстве земляных работ с применением тяжелой строительной техники по снятию грунта с костными останками погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и вывозу грунта за пределы земельного участка», — говорится в сообщении СК.

    Следственные органы внесли представление об устранении повреждений в администрацию Ленобласти. Чиновники проинформировали СК о принятых мерах по учету, восстановлению и о включении места в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, был разработан проект порядка проведения поисковых работ и осуществления контроля на территории региона.

    Тосненский горсуд назначил бывшему гендиректору компании штраф в размере 2 400 000 рублей.

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