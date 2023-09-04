Бывший гендиректор ООО «Эврикал» заплатит 2,4 млн за повреждение воинского захоронения под Тосно

Впервые в России суд вынес приговор за повреждение воинского захоронения. Дебютантом стал бывший гендиректор ООО «Эврикал». Под его руководством рабочие сгребли бульдозером грунт вместе с останками участников Великой Отечественной войны, после чего вывезли его за пределы участка. Об этом 4 сентября сообщает СУ СК по Ленобласти.



Расследование уголовного дела по поручению председателя СК России находилось на контроле в центральном аппарате ведомства. Следствие установило, что подсудимый знал, что на участке, принадлежавшем компании в Тосненском районе, находятся неучтенные воинские захоронения.

