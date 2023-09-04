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    Наркотики на 100 миллионов приплыли в порт Петербурга. Разгружала ФСБ

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    Таможенники вместе с УФСБ встали на пути контрабанды в Петербурге. Особо крупную партию запрещённого изъяли у гостей из Прибалтики.

    пресс-служба Северо-Западного Таможенного Управления

    Восемь брикетов по килограмму каждый нашли в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии, сообщили в Балтийской таможне 4 сентября. В тайнике прятали белый порошок, экспертиза подтвердила, что это наркотик.

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    Как отмечают таможенники, на чёрном рынке стоимость такой партии может составлять порядка 100 миллионов рублей.

    Дальнейшее путешествие наркотика остановлено сотрудниками таможен — Балтийской и Северо-Западной — во взаимодействии с УФСБ. Владельцев нелегального груза ищут по делу о контрабанде в особо крупном размере (229.1 УК).

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