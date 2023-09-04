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    В Петербурге опознали тело мужчины, найденное в одеяле в заливе. Его убийцу суд уже отправил в колонию

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    Генетическая экспертиза позволила опознать мужчину, тело которого нашли в заливе в одеяле. Его убили два года назад, а в январе этого года убийцу отправили в колонию.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 4 сентября, погибший — гражданин Узбекистана, 1985 года рождения. О его пропаже супруга заявила зимой 2021 года. Чуть позже был задержан подозреваемый — Хасан Кузиев. По версии следствия, с 4 на 5 сентября 2020 года вместе с товарищем задержанный забил до смерти мигранта в квартире на улице Крыленко, после чего упаковал тело в одеяло, утяжелил его крышкой канализационного люка и выбросил с дамбы в залив. В содеянном мужчина признался. И в январе 2023 года горсуд приговорил его к 7 годам в колонии.

    Тело погибшего, как писала «Фонтанка», нашли в заливе 30 августа.

    Ранее возбужденное по этому факту дело об убийстве будет прекращено.

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