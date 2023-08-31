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    Тело мужчины в пластиковых стяжках и одеяле нашли в воде у Северного форта в Кронштадте

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    Уголовное дело об убийстве началось с прогулки жителя Кронштадта у залива в районе четвертого, самого заброшенного, Северного форта.

    Мужчина заявил в 112 об обнаружении тела человека накануне около половины двенадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа. Сотрудники полиции вытащили из воды куль из одеяла — в нем оказалось тело мужчины на вид лет 30. Останки были стянуты пластиковыми стяжками. Предположительно, в воде тело провело около года.

    Его направили в морг для установления причины смерти.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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