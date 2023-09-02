Петербуржец пожаловался в полицию на жену, неласковую к президенту

Политика вбила клин между супругами в Петербурге. Отчаявшись вразумить вторую половину, муж расписался в собственном бессилии и обратился в полицию.
То ли крик души, то ли просьба о содействии поступила полицейским днём 2 сентября. Звонивший объяснил, что его волнует длинный язык супруги. Ей, как уточнил, 56 лет, и в своих разговорах она допускает вольности. В частности, неласково отзывается о президенте, да и в целом будто бы плохо говорит о стране. Цитировать постеснялся.
Выслушавший жителя Петербурга, вероятно, разве что посочувствовал.
Подобные обращения в правоохранительные органы поступают нередко. Например, отец делился своими подозрения о связях сына с «украинскими организациями»: он, мол, всё время сидит в Интернете и ругается на родителя, слушающего русские песни.