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    СКА обыграл «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ

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    Хоккейный клуб СКА стартовал в сезоне 2023/24 КХЛ с победы над столичным «Динамо» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Москве 2 сентября.

    Петербуржцы пропустили первыми. Отличился динамовец Эрик О'Делл на второй минуте встречи. Сергей Толчинский сравнял на 21 минуте. Победный счет установил Марат Хайруллин на 44 минуте игры. Вратарь СКА Юхан Маттссон отразил 26 из 27 бросков, а его динамовский коллега Илья Коновалов — 26 из 28-ми.

    Следующий матч петербургский клуб проведет 4 сентября в Тольятти против «Лады».

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