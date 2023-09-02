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    Солнце может взорваться? А что, если на Землю упадет комета? Задайте вопрос астроному!

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    Фото: Фонтанка.ру
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    Что произойдет с человеком, если он попадет в черную дыру? Где в Ленобласти лучше всего видны звезды? И какие непредсказуемые опасности для нас таит космос?

    «Фонтанка» решила поговорить об этом с астрономом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые узнают, из чего состоят космические тела, над какими технологиями исследователи работают сейчас и смогут ли люди освоить другие планеты в будущем.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у астронома что хотите — про звезды, метеориты, планеты, галактики. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!

    Фото: Фонтанка.ру

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