Солнце может взорваться? А что, если на Землю упадет комета? Задайте вопрос астроному!

Что произойдет с человеком, если он попадет в черную дыру? Где в Ленобласти лучше всего видны звезды? И какие непредсказуемые опасности для нас таит космос?
«Фонтанка» решила поговорить об этом с астрономом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые узнают, из чего состоят космические тела, над какими технологиями исследователи работают сейчас и смогут ли люди освоить другие планеты в будущем.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у астронома что хотите — про звезды, метеориты, планеты, галактики. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!