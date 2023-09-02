Солнце может взорваться? А что, если на Землю упадет комета? Задайте вопрос астроному!

Что произойдет с человеком, если он попадет в черную дыру? Где в Ленобласти лучше всего видны звезды? И какие непредсказуемые опасности для нас таит космос?



«Фонтанка» решила поговорить об этом с астрономом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые узнают, из чего состоят космические тела, над какими технологиями исследователи работают сейчас и смогут ли люди освоить другие планеты в будущем.

