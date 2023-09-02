Как быстро привести себя в форму? Самые эффективные упражнения для ягодиц и пресса

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Осень — не повод переставать следить за собой. Если хотите красивое тело к следующему лету, лучше начинать регулярные тренировки уже сейчас. Не переживайте: привести в тонус мышцы пресса и ягодиц можно даже дома. Попробуйте каждый день выполнять несложные упражнения, которые рекомендуют наши коллеги из Woman.ru и Marie Claire.



Чтобы добиться красивой и подтянутой фигуры, важно следовать главному правилу: регулярно тренироваться. Вы можете сократить длительность тренировок, но не их частоту. Оставьте в ежедневном расписании 3-4 упражнения, но пусть они будут самыми действенными. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.



А еще для идеального рельефа важно соблюдать правильную технику. Только так вам удастся «прокачать» все мышцы и добиться максимального результата. 5 эффективных упражнений для ягодиц

Махи с прямой ногой и перекрестные махи Махи с ногой — прямой и согнутой в колене — лучше делать поочередно. Это поможет мышцам хорошо разогреться. Вы это почувствуете уже после первой тренировки.



Исходное положение — на четвереньках. Спина прямая, пресс необходимо напрячь. Одну ногу выпрямите в колене и отведите назад на максимальную высоту. Сделайте несколько махов вверх, стараясь увеличить расстояние от пола до максимально высокой точки. Потом поставьте ногу на место и повторите движения другой ногой.

Если вы новичок, то можете начать с 25-30 повторений на каждую ногу. Сделайте 3 подхода. Во время последнего подхода прямую ногу не ставьте на колено, а заносите за стопу, которая находится на полу. Затем снова поднимайте вверх и заносите в сторону. Пульсирующие махи с согнутой ногой в колене Снова опуститесь на четвереньки. Поочередно поднимайте ноги и отводите назад. При этом угол сгиба колена должен составлять 90 градусов, а стопа должна находиться под прямым углом относительно голени. Зафиксируйте это положение, а после постарайтесь максимально быстро старайтесь поднять ногу пульсирующими движениями как можно выше от пола.



Выполняйте 3 подхода по 30–40 раз. Подъем таза или ягодичный «мостик» Исходное положение — лежа на спине. Ваши ступни должны упираться в пол, колени — быть согнутыми, руки — вытянутыми вдоль тела. Теперь поднимите поясницу от пола, максимально напрягая ягодицы и минимально — ноги. Не старайтесь подниматься как можно выше, вам должно быть комфортно.

Выполните 3 подхода по 20–25 раз. Приседания «плие» Для этого упражнения вам понадобятся гантели. Но если их нет, подойдет 5-литровая бутылка с водой.

Исходное положение — ноги расставлены широко, носки — под углом 45 градусов, колени развернуты в сторону носков. Сосредоточьте вес тела на пятках. Ваши колени должны быть слегка согнуты, живот втянут, плечи расправлены. Руки с гантелями или бутылкой опущены вниз перед собой.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Теперь медленно присядьте, отводя таз назад и сохраняя естественный изгиб в поясничном отделе. В нижней точке сделайте глубокий вдох. Теперь встаньте, выталкивая себя ягодицами. Не разгибая колени до конца, выдохните и повторите упражнение.



Выполняйте 3 подхода по 15 раз. Мертвая тяга Исходное положение — ноги на ширине тазобедренных суставов, колени слегка согнуты, живот втянут, плечи расправлены. Опустите руки с гантелями или бутылкой перед собой. Вес тела сосредоточьте на пятках.

Начните медленно наклоняться вперед, сохраняя вес тела на пятках, отводя при этом таз назад и стараясь держать гантели были как можно ближе к бедрам — они должны скользить вниз параллельно им. Опуститесь примерно до середины голени, сделайте глубокий вдох, после чего медленно поднимитесь в исходное положение. Выдохните и повторите упражнение снова.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Выполняйте 3 подхода по 15 раз. 5 эффективных упражнений для пресса

Классические скручивания Лягте на пол на спину, согните ноги в коленях и поставьте ступни на ширине таза параллельно друг другу. Руки заведите за голову и сцепите ладони. Напрягая пресс, расправьте грудную клетку и медленно оторвите от пола лопатки, голову и шею. Задержитесь в таком положении на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.

Во время скручиваний достаточно немного приподнимать верхнюю часть тела Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Выполняйте 3 подхода по 15–20 раз. Скручивание на фитболе Держа голову, шею и плечи на весу, заведите руки назад и сцепите ладони, а локти разведите в стороны. Хорошо обопритесь поясницей о мяч, согните колени под прямым углом, стопы поставьте на ширине таза. Для того чтобы удерживать равновесие, напрягите ягодицы.

Не помогая себе руками, поднимите верхнюю часть корпуса и напрягите мышцы живота, после чего медленно вернитесь в исходное положение.

Выполняйте 3 подхода по 12–15 раз. Динамическая планка Встаньте в планку с прямыми руками: так, чтобы ладони находились под плечами, а ноги — на ширине таза. Следите, чтобы колени были прямыми, а мышцы живота — напряжены.



Удерживая ровное положение спины, таза и ног, поочередно отрывайте руки, касаясь противоположного плеча. Другой вариант упражнения: поочередно вставайте на ладони и локти, как на видео ниже.

Выполните 3 подхода по 1 минуте. «Ножницы» в упоре на предплечьях Исходное положение — лежа на спине, руки за спиной на предплечьях.

Поднимите прямые ноги до угла в 45 градусов над полом. Старайтесь не прогибаться в пояснице, вытяните мыски. Не опуская ноги на пол, начните делать перекрестные движения ногами — одна нога над другой, чередуя. Если вы выполняете упражнение только за счет ног, вы добиться желанного результат не получится. Следите за тем, чтобы включались именно мышцы пресса!

Выполняйте упражнение по 30–40 раз и сделайте 3 подхода.

Подъем корпуса с попеременным вытяжением ног Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Приподнимите верхнюю часть тела от пола и напрягите мышцы живота. Одновременно с этим движением вытяните одну ногу вперед, удерживая ее прямой над полом. Поясница должна оставаться всегда плотно прижатой к полу. Опустите корпус и верните ногу в исходное положение. Затем повторите это движение, вытягивая вперед другую ногу.



Чередуя ноги, выполняйте это упражнение по 30–40 раз. Сделайте 3 подхода.

