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    Международная федерация оштрафовала ЦСКА за участие дисквалифицированного вратаря Федотова в матче КХЛ

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    Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) выпустила заявление в связи с участием дисквалифицированного вратаря ЦСКА Ивана Федотова в официальном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» 1 сентября 2023 года. ИИХФ считает это действие нарушением своего решения.

    Организация также оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на сумму в 5 тысяч швейцарских франков (примерно 545 тысяч рублей) за данный инцидент.

    ИИХФ подчеркнула, что в случае продолжения участия Федотова без зарегистрированного трансфера дело будет передано в дисциплинарный комитет, который имеет право применить дополнительные санкции к соответствующим сторонам, включая самого Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России.

    В 2022 году, после победы в Кубке Гагарина, Федотов заключил договор с «Филадельфией Флайерз», но был призван на военную службу. В июле 2023 года КХЛ утвердила его новый контракт с ЦСКА, но НХЛ и «Филадельфия» требуют исполнения соглашения 2022 года в следующем сезоне.

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    ЦСКАФедотов
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