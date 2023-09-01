Международная федерация оштрафовала ЦСКА за участие дисквалифицированного вратаря Федотова в матче КХЛ

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) выпустила заявление в связи с участием дисквалифицированного вратаря ЦСКА Ивана Федотова в официальном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» 1 сентября 2023 года. ИИХФ считает это действие нарушением своего решения.



Организация также оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на сумму в 5 тысяч швейцарских франков (примерно 545 тысяч рублей) за данный инцидент.

ИИХФ подчеркнула, что в случае продолжения участия Федотова без зарегистрированного трансфера дело будет передано в дисциплинарный комитет, который имеет право применить дополнительные санкции к соответствующим сторонам, включая самого Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России.