Сосланный на Северный флот хоккеист Федотов отказался судиться с военкоматом

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отказался от иска к военкомату Петербурга. Суд производство прекратил.



О том, что Федотов отказался от иска, накануне сообщил телеканал «Матч.Тв». 21 сентября соответствующая пометка появилась и в карточке дела на сайте Всеволожского городского суда. Адвокат семьи хоккеиста на вопрос «Фонтанки» не ответил, так что причины отказа от судебной тяжбы неизвестны.



Сообщалось, что изначально иск был связан с неправомерностью действий петербургского военкомата — Федотов прописан в Москве, жил в Ленобласти, так что к городским военным отношения не имеет.