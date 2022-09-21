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    Сосланный на Северный флот хоккеист Федотов отказался судиться с военкоматом

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    Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отказался от иска к военкомату Петербурга. Суд производство прекратил.

    О том, что Федотов отказался от иска, накануне сообщил телеканал «Матч.Тв». 21 сентября соответствующая пометка появилась и в карточке дела на сайте Всеволожского городского суда. Адвокат семьи хоккеиста на вопрос «Фонтанки» не ответил, так что причины отказа от судебной тяжбы неизвестны.

    Сообщалось, что изначально иск был связан с неправомерностью действий петербургского военкомата — Федотов прописан в Москве, жил в Ленобласти, так что к городским военным отношения не имеет.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Позже сообщалось, что Федотов находится в Северодвинске.

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