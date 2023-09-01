Если наберете 9 правильных ответов из 10, то вы точно интеллектуал. Пройдите тест

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Насколько хорошо вы знаете географию? А историю? Как насчет музыки? Вам наверняка встречались люди, которым удается обладать знаниями из самых разных областей. Если хотите узнать, относитесь ли вы к ним, пройдите тест коллег из Woman.ru.
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