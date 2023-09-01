    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.34eur104.61

    Если наберете 9 правильных ответов из 10, то вы точно интеллектуал. Пройдите тест

    1880
    12 комментариев
    Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Насколько хорошо вы знаете географию? А историю? Как насчет музыки? Вам наверняка встречались люди, которым удается обладать знаниями из самых разных областей. Если хотите узнать, относитесь ли вы к ним, пройдите тест коллег из Woman.ru.

    Какое государство — самое длинное в мире с севера на юг?

    Что означает символика земляники в живописи Западной Европы Средних веков?

    Aннa Ивaнoвнa Щeтининa впepвыe cpeди жeнщин зaнялa дoлжнocть…

    Какой стиль музыки зародился в Новом Орлеане в начале 20 века?

    Где находится Момбаса?

    Что означает DOS в информатике?

    Какой инструмент особенно ассоциируется с классическим испанским фламенко?

    На что в советское время можно было поменять стеклотару и макулатуру?

    Кто такие голубые ангелы, в честь которых названы улицы итальянского города Мессины?

    Что означает слово «сибарит»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если наберете 9 правильных ответов из 10, то вы точно интеллектуал. Пройдите тест

    Вы неплохо справились!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если наберете 9 правильных ответов из 10, то вы точно интеллектуал. Пройдите тест

    Поздравляем: у вас невероятный кругозор!

    Поделитесь результатом

    Фото: Adobe Stock

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close