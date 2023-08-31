Глава ООН Гутерриш оценил перспективы скорого окончания боевых действий на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит перспектив установления на Украине в ближайшее время мира. Его в четверг, 31 августа, цитирует агентство РИА Новости.

«Я бы сказал неправду, если бы сказал, что считаю, что мы видим на ближайшем горизонте возможность установления мира на Украине. Думаю, мы еще не на этом этапе», — оценил перспективы глава ООН.



Также Гутерриш сказал, что «надежда никогда не исчезает».



В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил New York Times, что в настоящее время нет оснований для соглашения с Украиной по урегулированию конфликта. «Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем», — сказал представитель Кремля.