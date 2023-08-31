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    РИА: в гибели экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева обвиняют продюсера

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    Суд арестовал обвиняемого по уголовному делу об убийстве мужчины в Одинцово. Тело с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме садового товарищества «Тихая Дубрава», сообщает 31 августа Следственный комитет Московской области. По данным источника РИА Новости, речь идет о гибели 55-летнего экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.

    По предварительной информации, 26 августа между 52-летним обвиняемым в убийстве и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В ход пошло огнестрельное оружие. Мужчины выстрелили друг в друга. Оппонент скончался на месте. Обвиняемого госпитализировали с ранением предплечья.

    Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что убитый являлся бывшим депутатом народного собрания Дагестана Ахмедом Гамзаевым, а предполагаемый убийца — продюсер Грант Палагаев.

    Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз.

    В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана добавили, что 55-летнего Ахмеда Гамзаева уже похоронили в родном селе Чумли.

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