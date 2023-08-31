РИА: в гибели экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева обвиняют продюсера

Суд арестовал обвиняемого по уголовному делу об убийстве мужчины в Одинцово. Тело с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме садового товарищества «Тихая Дубрава», сообщает 31 августа Следственный комитет Московской области. По данным источника РИА Новости, речь идет о гибели
По предварительной информации, 26 августа между
Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что убитый являлся бывшим депутатом народного собрания Дагестана Ахмедом Гамзаевым, а предполагаемый убийца — продюсер Грант Палагаев.
Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз.
В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана добавили, что