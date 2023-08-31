РИА: в гибели экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева обвиняют продюсера

Суд арестовал обвиняемого по уголовному делу об убийстве мужчины в Одинцово. Тело с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме садового товарищества «Тихая Дубрава», сообщает 31 августа Следственный комитет Московской области. По данным источника РИА Новости, речь идет о гибели 55-летнего экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.



По предварительной информации, 26 августа между 52-летним обвиняемым в убийстве и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В ход пошло огнестрельное оружие. Мужчины выстрелили друг в друга. Оппонент скончался на месте. Обвиняемого госпитализировали с ранением предплечья.

