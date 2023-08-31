Экс-депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев погиб в Москве

В Москве погиб экс-депутат народного собрания Дагестана и экс-член партии «Справедливая Россия» Ахмед Гамзаев. Об этом 31 августа сообщили ТАСС в парламенте региона.



Собеседник агентства не смог уточнить причину смерти своего бывшего коллеги. В социальных сетях появились сообщения, что смерть Гамзаева была насильственной, но официального подтверждения этой информации нет.



В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана добавили, что 55-летнего Ахмеда Гамзаева уже похоронили в родном селе Чумли.

