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    Экс-депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев погиб в Москве

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    33 комментария

    В Москве погиб экс-депутат народного собрания Дагестана и экс-член партии «Справедливая Россия» Ахмед Гамзаев. Об этом 31 августа сообщили ТАСС в парламенте региона.

    Собеседник агентства не смог уточнить причину смерти своего бывшего коллеги. В социальных сетях появились сообщения, что смерть Гамзаева была насильственной, но официального подтверждения этой информации нет.

    В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана добавили, что 55-летнего Ахмеда Гамзаева уже похоронили в родном селе Чумли.

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    Комментарии 33

    Гость31 Авг 2023 в 17:03
    Пить меньше пробовал?
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