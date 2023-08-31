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    Бабье лето в Петербурге может сместиться до середины октября

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    В сентябре в Петербурге ожидается теплая погода, с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы, поэтому бабье лето может наступить и в середине октября, считает главный синоптик города Александр Колесов.

    В первые пять дней сентября сохранится летняя погода с температурой +20…+25 градусов, прогнозирует Колесов. Температурный спад ожидается ближе ко второй половине сентября, но это все равно будут +13…+18 градусов. Со второй половины месяца будет холодать, в Ленобласти возможны заморозки, ночи будут более прохладными, но есть надежда, что случится всплеск тела, считает специалист.

    «Чтобы началось бабье лето, нужно почувствовать, что мы с вами замерзли и чтобы потом установился антициклон, чтобы была сухая погода хотя бы 4–5 дней», — уточнил критерии Александр Колесов.

    По его словам, сейчас трудно сказать, когда наступит бабье лето, оно может сместиться и на середину октября.

    Ранее Александр Колесов рассказал, какой погодный рекорд в Петербурге установлен в августе 2023 года.

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