Бабье лето в Петербурге может сместиться до середины октября

В сентябре в Петербурге ожидается теплая погода, с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы, поэтому бабье лето может наступить и в середине октября, считает главный синоптик города Александр Колесов.

В первые пять дней сентября сохранится летняя погода с температурой +20…+25 градусов, прогнозирует Колесов. Температурный спад ожидается ближе ко второй половине сентября, но это все равно будут +13…+18 градусов. Со второй половины месяца будет холодать, в Ленобласти возможны заморозки, ночи будут более прохладными, но есть надежда, что случится всплеск тела, считает специалист.

