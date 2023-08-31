Роспотребнадзор рассказал про пробы рыбы, добытой после начала сброса в океан воды с «Фукусимы»

Первые пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», оказались не радиоактивны и соответствуют требованиям безопасности. Об этом 31 августа сообщает Роспотребнадзор Приморского края.



Более 60 % всего российского промыслового улова дает Дальний Восток. В Тихом океане рыбаки добывают минтай, сельдь, тихоокеанских лососей, треску, палтус, скумбрию и сайру.



24 августа компания-оператор «Фукусимы» ТЕРСО начала сброс воды, которая ранее использовалась для охлаждения поврежденных реакторов на «Фукусиме-1», а затем прошла очистку в системе ALPS. Эта система смогла очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением изотопа водорода — трития. Зараженная тритием вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. На данный момент почти 90% емкости этих резервуаров, что составляет 1,37 миллиона тонн, заполнено.

