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    В Петербурге ожидается ещё одна гроза и рекорд жары

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    Лето в Петербурге заканчивается необычно — как будто это его середина. Гроза прогремела ночью, но на этом сегодняшние «шоу» не заканчиваются.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и во второй половине дня местами ливни, грозы, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днем составит 27–29 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона с центром над югом Скандинавии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и заметно повысит температуру. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По оценке «Яндекс.Погоды», сегодня может быть самое тёплое 31 августа за 60 лет. Плюс 27 — на 11 градусов выше климатической нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов в течение суток. Так что сегодня повышенная температура и днём, и ночью. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году, всего плюс 6 днём, а самое тёплое — в 1963 году, плюс 27 градусов.

    1 сентября будет тоже тепло, но уже не так жарко — 23–25 градусов. Кратковременные дожди возможны ночью и во второй половине дня. А 2 сентября температура опустится до 19–21 градуса.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    Гость31 Авг 2023 в 09:26
    + 15 С
    Центральный.
    +0−0
    Гость31 Авг 2023 в 09:19
    Природа жжет !
    +0−0
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