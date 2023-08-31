Богема и роскошь: в моду вошел стиль old money — учимся одеваться, как невестка Кеннеди и английская принцесса

Что такое стиль old money и как его носить Иллюстрация: Юрий Орлов / «Городские порталы» Поделиться Поделиться





Модные блогеры без устали демонстрируют роскошные образы в духе Америки и Европы прошлого столетия. Стиль old money — «старые деньги» — возник благодаря особому социальному классу. Представители «олдмани» — богачи, которые не заработали деньги сами, а унаследовали их. Они родились в роскоши, купались в ней с самого детства. Принадлежность к элите в них выдает внешний вид, умение держаться в обществе, манера речи, увлечения и хобби. Сегодня стиль «олдмани» вышел за пределы конкретного социального класса и распространился «в народе». Стало модным копировать образы Кэролин Кеннеди или леди Ди, примерять костюмы в духе Шанель и носить перчатки. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают, как собрать образ в стиле old money и приблизиться к богемной жизни.



Немного истории и фактов Стиль old money начал зарождаться в Америке в конце 1920-х годов. Местные аристократы, учившиеся в лучших колледжах страны, жившие в загородных домах и отдыхавшие на Лазурном берегу, сами того не осознавая, создали стиль вне времени, элитарность которого не нуждается в доказательствах. В основе old money лежат минимализм, удобный комфортный крой, базовые цвета. Логично предположить, что со временем у old money появились подражатели — стиль вышел в массы и сегодня привлек блогеров и инфлюенсеров своей эстетикой, сдержанностью и простотой. Не обязательно быть дочерью нефтяного магната, чтобы одеваться в стиле «старых денег».

Кэролин Кеннеди (слева) обожала минимализм и умела носить простые вещи с шиком, а принцесса Диана (справа) показала нам, что такое небрежный шик Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





В современном модном сообществе можно провести параллель между old money и экологичностью, ведь основная идея стиля состоит в осознанном потреблении, долговременных покупках за счет высокого качества вещей. Эстетика «олдмани» заключается не в том, чтобы выглядеть богато, нет. Смысл — в выгодных инвестициях в гардероб. Главная привлекательность этого вневременного стиля заключается в том, что вы можете создать гардероб, который можно носить вечно, с вещами, которые никогда не состарятся и не потеряют актуальности.



Иконой стиля old money по праву считается леди Ди (Диана, принцесса Уэльская), которая показывала на своем примере, что роскошь — это не дворец с золотыми колоннами. Принцесса Диана диктовала свои правила стиля, где главным критерием был комфорт в сочетании с бессмертной классикой.

Кэролин Бессет-Кеннеди (жена Джона Кеннеди-младшего, сына президента) — тоже яркая представительница «олдмани». Обладая природным чувством стиля, Кэролин умела носить вещи простого кроя с шиком. Она доказала, что нет ничего лучше тандема джинсов и классической белой рубашки, а черные овальные очки — самый модный аксессуар на все времена.

Как одеться в стиле old money В Сети можно найти огромное количество видео, где модные блогеры обучают, как одеться в вышеупомянутом стиле «старых денег». Дома у каждой уважающей себя модницы наверняка найдется что-то из того, что составляет его основную капсулу: пиджак или вязаный кардиган, трикотажный жилет, брюки классического кроя, со стрелками или клеш, футболка или джемпер с воротником поло, классическая белая рубашка, платье-футляр или юбка длины миди, теннисная юбка.

Повседневные варианты в стиле old money Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Определитесь с цветовой гаммой, не смешивайте слишком много оттенков, предпочтение отдавайте светлой палитре — так ваш образ будет смотреться дороже. В «олдмани» также вписываются темно-коричневый, синий, зеленый и черный.

Ткани — плотные: твид, кашемир, шерсть. Из принтов допускается легкая полоска или горох. Никаких крупных логотипов — аристократы не доказывают, что у них есть деньги, с помощью модных брендов. Никакого смешения стилей — предпочтение нужно отдавать классике.



Вещи в стиле old money обязательно должны быть качественными — зацепки, царапины, катышки убьют ваш образ Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Аксессуары старайтесь подбирать в тон образу. Винтажные очки, вместо объемной сумки — лаконичный клатч, ободок, атласная резинка или шляпа. Стиль «олдмани» не приемлет кричащих украшений, бижутерии, броских акцентов — лучше ограничьтесь ниткой жемчуга. Дополнить образ можно перчатками — получится очень изысканно. Одежда в стиле оверсайз, откровенные вырезы, декольте — все это не про «олдмани». Максимум, что вы можете себе позволить, — юбка длины мини, и то если верх сбалансирует строгий жакет.

Для вдохновения Для того чтобы в полной мере окунуться в атмосферу, посмотрите фильмы, которые показывают привычки и интересы представителей old money и стиль в одежде. Уверяем, после просмотра вам точно захочется хотя бы раз примерить эту роскошь.



Кейт Бланшетт в фильме «Талантливый мистер Рипли», Джулия Робертс в «Красотке» Фото: kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





«Талантливый мистер Рипли»;

«Аббатство Даунтон»;

«Унесенные ветром»;

«Мы. Верим в любовь»;

«Легенда»;



«Красотка»;

«Сабрина».



Кадр из фильма «Легенда» с Томом Харди и Эмили Браунинг Фото: kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Идеально отражает дух old money сериал «Сплетница» — как первоначальная версия 2007 года, так и ребут 2021 года. Главные герои — богатые подростки из Нью-Йорка и типичные представители упомянутой прослойки общества.



Кадр из сериала «Сплетница». На Серене и Блэр лаконичные фасоны платьев, идеально вписывающиеся в old money, Чак Бас — живая визитная карточка стиля Фото: kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Представители «старых денег» нередко проводили время за игрой в большой теннис (отсюда и юбка в складку), ездили верхом (жакеты, брюки и жокейские сапоги), занимались поло или лыжным спортом. Их привлекало искусство, чтение, игра на музыкальных инструментах. Был даже конкретный список имен для детей, рожденных у представителей old money: для девочек это Элоиза, Каролина, Вивьен или Лила, а для юношей — Арчибальд, Себастьян, Клиффорд или Эдмунд.

Еще немного

Модель стала популярна в соцсетях благодаря дорогим, но неброским нарядам Фото: Midjourney v5 Поделиться Поделиться





Самая красивая женщина мира носит стиль old money. Не так давно фотографии красотки появились в Сети, пользователи гадали — кто она? Загадочная блондинка с изысканным вкусом, которая выбирает сдержанные оттенки, классические фасоны и атрибуты загородного стиля жизни. Явно не из простых.



Ее уже успели назвать «самой модной девушкой планеты», но оказалось, что она всего лишь собирательный образ, созданный нейросетью Midjourney v5. Пухлые губы, голубые глаза, выразительные скулы, вздернутые брови, пышные длинные волосы — этот набор идеальных черт лица, котируемых современными сетями, мог бы подсказать, что на изображениях не настоящая девушка, а творение нейросети.