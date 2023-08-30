На набережной Крюкова канала Volkswagen сбил школьницу. За рулем был инспектор ДПС

Под колеса патрульного Volkswagen на набережной Крюкова канала попала 13-летняя школьница, 30 августа стало известно «Фонтанке». В состоянии средней тяжести на скорой ребенка доставили в больницу.
За рулем автомобиля находился инспектор ДПС. Как пояснили «Фонтанке» в ГУ МВД, инцидент произошел возле дома №6. Полицейские со скоростью 50км/час патрулировали район, когда из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода выбежала девочка.
«Благодаря реакции водителя удалось избежать тяжелых последствий аварии», — сообщили в ГУ МВД.
Полицейские оказали ребенку первую помощь и сами вызвали «скорую». По факту ДТП проводится проверка.