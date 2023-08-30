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    Футболисты «Зенита» Кержаков и Сергеев исчезли из состава сборной России на сборы в сентябре

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав национальной команды на сентябрьские учебно-тренировочные сборы. Всего вызваны 49 игроков, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

    Отметим, что по сравнению с первым вариантом список увеличился на 13 человек, при этом представительство «Зенита» сократилось с трех игроков до двух игроков. Из итогового варианта пропали вратарь Александр Кержаков и нападающий Иван Сергеев. Остался защитник Вячеслав Караваев и добавился полузащитник Дмитрий Васильев.

    Полный список игроков выглядит следующим образом:

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    Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.

    Фото: Сборная России по футболу

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