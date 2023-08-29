Бортпроводники реанимировали младенца на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Сочи

Двухнедельный младенец выжил благодаря экстренной помощи бортпроводников «Аэрофлота» на рейсе из Москвы в Сочи. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



Представитель перевозчика рассказал, что в понедельник перед посадкой рейса SU1118 малышу, который родился 13 дней назад, внезапно стало плохо. Как сообщают телеграм-каналы, ребенок начал синеть и задыхаться.

Среди пассажиров медработников не нашлось, поэтому бортпроводники самостоятельно выполнили сердечно-легочную реанимацию. В результате этих манипуляций у младенца восстановилось дыхание. После посадки он сразу же был передан врачам, которые приняли решение о госпитализации.