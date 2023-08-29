Подозреваемому в нападении у «ЧВК Вагнер Центра» запретили общение с журналисткой Al Jazeera. Он возражал

Подозреваемого в нападении на журналистку арабского телеканала у здания бывшего «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге оставили на свободе, но с ограничениями. Они мешают ему свести дело к примирению.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 августа, Игоря Бердова отпустили со списком запретов. Ушёл он не слишком довольный.
Подозреваемый и адвокат просили оставить возможность связаться с потерпевшей для примирения сторон, а также не лишать менеджера необходимых для работы телефона и интернета.
Суд всем просьбам фигуранта не внял. Бердову на весь период предварительного расследования запретили использовать интернет и общаться с журналисткой. Остался он и без ночных походов по увеселительным заведениям и местам массового скопления людей. Бары, кафе и рестораны теперь придётся покидать до десяти часов вечера.
По версии дознания, 41-летнюю Ранию Дриди Бердов ударил по лицу около 23 часов 24 августа, когда она выходила в эфир у стихийного мемориала, появившегося на Зольной улице после гибели Евгения Пригожина. Поводом, согласно материалам, стала иностранный язык, который Бердов услышал от журналистки.
После задержания в Карелии вспомнить это он не смог, заявив, что той ночью был пьян и в целом плохо понимал происходящее. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях, несмотря на пробелы в памяти, нападение мужчина не отрицал.