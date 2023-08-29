Подозреваемому в нападении у «ЧВК Вагнер Центра» запретили общение с журналисткой Al Jazeera. Он возражал

Подозреваемого в нападении на журналистку арабского телеканала у здания бывшего «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге оставили на свободе, но с ограничениями. Они мешают ему свести дело к примирению.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 августа, Игоря Бердова отпустили со списком запретов. Ушёл он не слишком довольный.

Подозреваемый и адвокат просили оставить возможность связаться с потерпевшей для примирения сторон, а также не лишать менеджера необходимых для работы телефона и интернета.