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    «Плохо помню, раскаиваюсь». Напавший на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» заявил о проблемах с памятью

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    Доставленный из Карелии менеджер признал вину в нападении у здания бывшего «ЧВК Вагнер Центра», но так и не вспомнил, почему ударил журналистку Al Jazeera.

    Мужчине на видео, опубликованном 28 августа МВД России, с трудом удалось восстановить память о случившемся на Зольной улице в ночь на пятницу. По его словам, он был сильно пьян и «мало что понимал».

    Журналистку в попавшейся на пути девушке он не признал, о её работе ему стало известно позже. Что стало триггером, неясно — встречу мужчина запомнил плохо. «Первый раз», — заверил он в ответ на вопрос, часто ли в подпитии бьёт женщин.

    На видео он раскаивается и приносит извинения потерпевшей.

    МВД МЕДИА

    Удар в висок за час до полуночи 24 августа получила 41-летняя Рания Дриди. В Александровской больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. С её слов, мужчина напал на неё без каких-либо причин и сбежал.

    Уголовное дело возбудили по статье о побоях. Подозреваемого догнали в Петрозаводске. По информации «Фонтанки», ему 36 лет, работает менеджером в компании брата, которая занимается оптовой продажей овощей и фруктов.

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