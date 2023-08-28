«Плохо помню, раскаиваюсь». Напавший на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» заявил о проблемах с памятью

Доставленный из Карелии менеджер признал вину в нападении у здания бывшего «ЧВК Вагнер Центра», но так и не вспомнил, почему ударил журналистку Al Jazeera.



Мужчине на видео, опубликованном 28 августа МВД России, с трудом удалось восстановить память о случившемся на Зольной улице в ночь на пятницу. По его словам, он был сильно пьян и «мало что понимал».

Журналистку в попавшейся на пути девушке он не признал, о её работе ему стало известно позже. Что стало триггером, неясно — встречу мужчина запомнил плохо. «Первый раз», — заверил он в ответ на вопрос, часто ли в подпитии бьёт женщин.