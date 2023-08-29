Полицейские гнались за пьяным водителем от Петербурга до Токсово. Пробитые колеса его не остановили, зато остановил столб. Хотя и после аварии мужчина бросил пассажира и попытался сбежать.
Ночью с 28 на 29 августа у
Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, инспектор открыл огонь по колесам преследуемой иномарки. Пули повредили покрышки машины, но беглец продолжил движение. В конце концов у
Некоторое время спустя беглец вышел из чащи на дорогу в нескольких метрах от места ДТП. Там его и задержали. Это оказался