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    Пьяный водитель на машине с пробитыми колесами удирал от полиции, пока не врезался в столб в Токсово

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    Полицейские гнались за пьяным водителем от Петербурга до Токсово. Пробитые колеса его не остановили, зато остановил столб. Хотя и после аварии мужчина бросил пассажира и попытался сбежать.

    Ночью с 28 на 29 августа у дома 65 по улице Руставели наряд ДПС попытался остановить легковой автомобиль, но водитель проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость, пытаясь скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Завязалась погоня. Нарушитель, удирая от полиции, нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности другим участникам движения. Тогда инспекторы решили применить табельное.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, инспектор открыл огонь по колесам преследуемой иномарки. Пули повредили покрышки машины, но беглец продолжил движение. В конце концов у дома 70 по улице Советов в Токсово во Всеволожском районе Ленобласти нарушитель врезался в опору освещения. После этого он выскочил из машины и скрылся в лесополосе, оставив в салоне автомобиля 31-летнего пассажира.

    Некоторое время спустя беглец вышел из чащи на дорогу в нескольких метрах от места ДТП. Там его и задержали. Это оказался 25-летний житель Петербурга. По внешним признакам инспекторы заподозрили, что молодой человек был нетрезв, и проведенное освидетельствование подтвердило эти подозрения. В отношении задержанного составили несколько административных протоколов, а машину отправили на спецстоянку.

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    ПетербургЛенинградская областьПогоня ГИБДДПьяный водитель
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