Полицейские гнались за пьяным водителем от Петербурга до Токсово. Пробитые колеса его не остановили, зато остановил столб. Хотя и после аварии мужчина бросил пассажира и попытался сбежать.

Ночью с 28 на 29 августа у дома 65 по улице Руставели наряд ДПС попытался остановить легковой автомобиль, но водитель проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость, пытаясь скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Завязалась погоня. Нарушитель, удирая от полиции, нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности другим участникам движения. Тогда инспекторы решили применить табельное.