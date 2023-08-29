Из-за дела петербургского слесаря Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте

Верховный суд России разрешил увольнять без медосвидетельствования сотрудников, которые появляются пьяными на рабочем месте. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом для этого стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь». В отношении него составили акт о нахождении рабочего в состоянии алкогольного опьянения. Слесарь не справился с объяснительной, а только написал на самом акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку».

