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    Из-за дела петербургского слесаря Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте

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    18 комментариев

    Верховный суд России разрешил увольнять без медосвидетельствования сотрудников, которые появляются пьяными на рабочем месте. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

    Поводом для этого стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь». В отношении него составили акт о нахождении рабочего в состоянии алкогольного опьянения. Слесарь не справился с объяснительной, а только написал на самом акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку».

    Начальник отправил слесаря на медицинское освидетельствование. Однако сотруднику не оплатили и не предоставили транспорт — мужчина отказался платить за процедуру 1 600 рублей.

    Петербургского слесаря уволили, но он пошел в суд. По его оценкам, никаких доказательств опьянения у руководства не было, а запись в акте он оставил под давлением. Мужчина потребовал восстановить его на работе, выплатить зарплату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред.

    Суды трех инстанций пошли навстречу слесарю и восстановили его на работе, а также признали, что доказательств для увольнения нет.

    Завод «Красный Октябрь» дошел до Верховного суда, который отменил решение о восстановлении и направил дело на пересмотр.

    «Состояние <…> опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только результатами <…> медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — указал Верховный суд России.

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    Комментарии 18

    Гость29 Авг 2023 в 14:31
    Какими иными?
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