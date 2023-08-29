Тест на прочность. Один из лидеров российского рынка метрологии меняет менеджмент из-за уголовного дела

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Один из крупнейших участников рынка сертификации и метрологии ООО «Серконс» оказался в ситуации, когда под стражей оказались руководитель и гендиректор одной из дружественных компаний, из-за компании МЧС было обвинено в фальсификации доказательств, а основной владелец «Серконса» — находится за границей.



В минувший четверг, 24 августа в базе СПАРК появилась запись о смене гендиректора ООО «Проммаш тест» с выручкой почти 2 млрд рублей: вместо Алексея Филатчева назначен Михаил Марков. Филатчев вместе с братом Павлом, который значится владельцем фирмы, арестованы по делу о хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Это отголосок давней истории о ссоре с блогерами канала «Росдержава», которая не связана ни с рынком метрологии, ни с сертификацией — основным видом деятельности группы «Серконс».



Метрология, как бы скучно ни звучал этот термин, весьма денежный рынок. Речь идет о необходимой по закону поверке точных приборов. Все их владельцы обязаны регулярно отдавать изделия на экспертизу. Точность измерения шума, габаритов, содержания вредных веществ и пр. которые постоянно проводят десятки тысяч предприятий по всей стране, невозможна без регулярной поверки инструментов и устройств. Каждая такая процедура стоит от тысячи до 50 тысяч рублей, в зависимости от сложности. Исходя из того, что в государственной системе о поверках за прошлый год их значится более 88 млн единиц устройств, нетрудно посчитать, что в целом этот малоприметный рынок можно оценить в десятки и сотни миллиардов рублей.



Владелец «Серконса» — уроженец Турции, но гражданин России Ихсан Бозкурт. Еще недавно он был владельцем и «Проммаш теста», но сейчас связь между компаниями выдает только общий адрес электронной почты, который значится в учредительных документах фирмы. Письма руководству «Проммаша» идут на сервер именно «Серконса», с него же менеджеры переписываются с клиентами, уверяют участники рынка.

Исхан Бозкут в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что сейчас находится за границей — открывает новые зарубежные офисы. За деятельностью своих российских фирм говорит, что не следит и ответить на вопрос, как аресты топ-менеджеров скажутся на бизнесе, предприниматель отказался. За комментариями предложил обращаться напрямую в «Серконс». В офисе «Серконса» корреспонденту предложили написать письмо на общий ящик, к моменту публикации ответа не последовало.



Кроме «Проммаш теста» электронные почтовые адреса «Серконса» использует и ООО «ИНЭКС СЕРТ». Исхан Бозкурт формально никогда не имел отношения к этой фирме. Согласно базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, «Проммаш» и «Инэкс» в 2023 году к концу августа поверили почти 800 тысяч единиц приборов, примерно по 400 тысяч каждый. Причем, если у «Проммаш теста» числится 177 штатных сотрудников, у «ИНЭКС СЕРТА» их всего пять.Для сравнения, гегемон рынка, ФБУ «Ростест-Москва», владеющий лабораториями на десятки тысяч квадратных метров, с сотнями специальных приборов и сотнями сотрудников за этот же срок отчитался о поверке 1,2 млн устройств.



В судебных архивах можно отыскать дела, где предприниматели жалуются на лицензирующие и проверяющие органы, которые отказывают им в выдаче лицензии на том основании, что сертификаты о поверке специального измерительного оборудования, произведенного ООО «Инэкс серт» оказываются недействительными. А в одном из дел ГУ МЧС Челябинской области был обвинен в фальсификации доказательств — прибор, которым инспекторы замеряли громкость пожарной сигнализации имел сертификат поверки от «Инэкс серте», хотя истец доказал, что компания не имела на это право и чисто физически не могла исследовать прибор.



Кстати, в этом деле наглядно показано, как в реальности происходит поверка приборов даже тогда, когда заказчиками выступают госструктуры. Так, ГУ МЧС передало челябинскому ФГУ ФПС «ИПЛ» свой шумомер марки Testo. ФГУ по другому договору передало его частному ООО «АНК НТД» (Пермь), заплатив за услугу 7500 рублей. Эта фирма по документам передала его ООО «АНК» (Пермь), стоимость услуг которого составила 6000 рублей. А «АНК» отдал поверять прибор ООО «ИНЭКС СЕРТ» (Москва) за 5000 рублей. При этом между первым договором и выдачей сертификата прошло всего пять дней, чему суд не поверил, с учетом того, что исследуемый прибор должен был совершить путешествие из Челябинска в Пермь и Москву и назад. Более того, Росаккредитация в суде заявила, что «ИНЭКС СЕРТ» не имел права выдавать сертификат, так как у компании не было права на поверку этого типа оборудования (так называемая область аккредитации).



«ИНЭКС СЕРТ» и не отрицал, что в этой истории что-то нечисто — его представители заявили, что не выдавали спорного сертификата, а документация по этому заказу была уничтожена, так как хранится не больше года. Вместе с тем, несмотря на то, что сотрудники Росаккредитации в суде показали, что у «ИНЭКС СЕРТ» нет полномочий для поверки шумомеров, после того, как завершилось это судебное разбирательство, в 2023 году реестре РСТ «Метрология» продолжали появляться сотни отчетов о поверке тех самых шумомеров, в том числе, марки Testo.

Ранее, с 2019 года, они действительно могли быть описаны в области аккредитации компании. Но в 2021 году в нее были внесены изменения, где в услуге №6288 под пунктом №88 прямо значится, что этот тип оборудования исключен из области аккредитации. Среди клиентов «ИНЭКС СЕРТ» числятся структуры «Газпрома», РЖД, Росатома, Ростелекома, предприятий оборонной промышленности. За минувший год в системе РСТ Метрология отмечены данные о 644 тысячах поверок самого разнообразного оборудования. Правда, выручка компании за 2022 год в отчетах указана весьма скромная — всего около 150 млн рублей, при том, что при заявленном объеме и средних ценах по рынку, должно было выйти не менее 3 миллиардов.



При этом несоответствие показывает и анализ доступных компании областей аккредитации и списка оборудование, которое она поверяла. Редакции не удалось найти разрешение на поверку примерно на 60% из 644 тысяч прошлогодних поверок.

«Фонтанка» не смогла связаться с гендиректором «ИНЭКС СЕРТ» Николаем Аникиным, чтобы прояснить эти вопросы. Известный редакции номер его телефона не ответил, письмо на электронную почту также осталось без ответа.

«Поверка средств измерения — это гослуга. Не так давно государство позволило часть работ выполнять частным компаниям — где-то 20–30% от общего числа измерений, остальное в руках госпредприятий, — объясняет «Фонтанке» глава Ассоциации метрологических компаний Андрей Абащенко. — С недавних пор результатом поверки является не свидетельство, а внесение записи в реестр «Аршин», которым ведает Росстандарт. И если какой-то прибор внесен в Аршин компанией, которая на это не имеет право, то это вопрос к Росстандарту».



«Сейчас вышел новый ГОСТ, который регламентирует время, которое надо затратить на проведение поверки. Допустим, в компании пять метрологов, а грузит она в реестр ежедневно по 1000 приборов. Такого быть не может. И реестр должен не допускать внесение большего числа поверок, чем допускается ГОСТом, — говорит Андрей Абащенко. — Но тут уже проблема межведомственное взаимодействие. Метрологическая служба должна грузить свои данные в базу Федеральной службы по аккредитации, которая находится в ведении Министерства экономического развития, и в «Аршин» Росстандарта, подконтрольного Минпромторгу. И вот тут они никак не могут между собой договориться. В базе ФСА есть личный кабинет, где указывается количество метрологов и количество стендов. И там легко посчитать, больше нормы ты грузишь или нет. А в «Аршине» такой возможности нет. Надо или в «Аршине» ввести такой же личный кабинет и вводить механизмы отсечения, или каким-то образом наладить механизм взаимодействие. Если это удастся сделать, это будет большой шаг вперед для борьбы с серыми игроками рынка»..



Ближе всего к обычным людям ситуация с поверкой счетчиков воды в квартирах.



«Такая проблема есть. При внесении данных в «Аршин» нет тщательной проверки вносимых данных. В ближайшей к нам области поверки счетчиков воды, в последнее время развелось очень много мошенников, просто невероятное, — сетует Андрей Абащенко. — Если организация работает честно и порядочно, у нее есть штат метрологов и парк переносных стендов (стоит 200–300 тысяч рублей, и его тоже надо ежегодно поверять), то цена поверки в Москве или СПб дешевле, чем 750–1000 рублей быть не может. Если вы видите, что вам предлагают поверить счетчик за 400 рублей, с вероятностью 90% это будут мошенники. Фактически никто не приходит поверять — вы переводите деньги и сбрасываете фотографию счетчика, через два дня он оказывается в «Аршине». Результат поверки есть — значит, с точки зрения полиции мошенничества тут нет. А прибор при этом может вообще не работать. Поверитель, который реально ходит и поверяет, делает от силы 5 тысяч поверок в год. Те, кто делает по фотографиям — по 400 тысяч поверок на одного поверителя. Явно никто никуда не ходил, налоги явно никуда не платить. За 2022 года по «Аршину» 21 млн счетчиков воды (включая первичные поверки, которые на заводе проводятся). Умножаем на среднюю цену, получаем 7–8 миллиардов минимум только на счетчиках воды».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

