Песков: Путина на похоронах Пригожина не будет

Информации о похоронах Евгения Пригожина у Кремля нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа, передает ТАСС.
Что касается присутствия главы государства на похоронах, Песков отметил: «Не предусматривается».
23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным «Ровер».
Похороны погибших, в том числе Евгения Пригожина, предположительно, должны пройти в Петербурге. Однако точные даты и места прощания неизвестны.
Одно из мест, где могут похоронить погибших, — Серафимовское кладбище. Приготовления к прощанию начались накануне, 28 августа. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.