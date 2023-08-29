    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.47eur103.24

    Похороны Евгения Пригожина

    Песков: Путина на похоронах Пригожина не будет

    2994
    25 комментариев

    Информации о похоронах Евгения Пригожина у Кремля нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа, передает ТАСС.

    Что касается присутствия главы государства на похоронах, Песков отметил: «Не предусматривается».

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

    Похороны погибших, в том числе Евгения Пригожина, предположительно, должны пройти в Петербурге. Однако точные даты и места прощания неизвестны.

    Одно из мест, где могут похоронить погибших, — Серафимовское кладбище. Приготовления к прощанию начались накануне, 28 августа. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крушение самолета Пригожина
    ЛАЙК3
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close