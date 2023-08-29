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    Из СКА в «Ладу» перешел 11-й хоккеист за лето

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    Хоккейный клуб СКА объявил об уходе нападающего Данилы Моисеева. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, 25-летний хоккеист перешел в тольяттинскую «Ладу» в обмен на денежную компенсацию.

    Данила Моисеев стал игроком СКА летом 2021 года. В составе армейцев с Невы он выиграл Кубок Континента и стал двукратным обладателем бронзовых медалей КХЛ.

    В общей сложности провел за СКА 84 матча в «регулярке» и плей-офф и набрал в них 19 (7+12) очков. В прошлом сезоне он набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах.

    Добавим, что Моисеев стал 11-м хоккеистом, который этим летом перешел из СКА в «Ладу». О том, как петербургский клуб решает проблемы с потолком зарплат, читайте в материале «Фонтанки».

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