    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.47eur103.24

    Заморозки зафиксированы в нескольких регионах европейской части России

    908
    1 комментарий

    В Москве минувшая ночь оказалась самой холодной за последние два месяца. Минимум в Подмосковье зафиксирован 29 августа в Черустях — плюс 1,1 градуса. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха составила плюс 11,5 градуса, на других метеостанциях города — от 9,5 до 12,9 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Около плюс 1 показывали термометры во Владимирской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областях. При таких температурах возможны заморозки на почве.

    А в Костромской области в городе Шарья столбик термометра опустился ниже нуля — минус 0,8 градуса. Кроме того, заморозки минувшей ночью на европейской территории России наблюдались в Архангельской области и в Коми.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаЗаморозки
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close