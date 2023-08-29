Заморозки зафиксированы в нескольких регионах европейской части России

В Москве минувшая ночь оказалась самой холодной за последние два месяца. Минимум в Подмосковье зафиксирован 29 августа в Черустях — плюс 1,1 градуса. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха составила плюс 11,5 градуса, на других метеостанциях города — от 9,5 до 12,9 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Около плюс 1 показывали термометры во Владимирской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областях. При таких температурах возможны заморозки на почве.



А в Костромской области в городе Шарья столбик термометра опустился ниже нуля — минус 0,8 градуса. Кроме того, заморозки минувшей ночью на европейской территории России наблюдались в Архангельской области и в Коми.

