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    Беспилотники сбиты в Тульской области

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    Дежурные средства ПВО утром 29 августа уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Тульской области, сообщает Минобороны.

    Таким образом, отмечается в сообщении, «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку» «по объектам на территории Российской Федерации».

    БПЛА практически ежедневно уничтожают в центральных регионах страны. Вчера, 28 августа, аппарат, летевший к Москве, сбили в районе Люберец. 27 августа — в Орловской области, а в Курске БПЛА врезался в жилой дом. 26 августа — в Подмосковье. 25 августа — под Калугой. 24 августа — в Брянской и Калужской областях. 23 августа три БПЛА атаковали Москву, другие были уничтожены в Московской области.

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