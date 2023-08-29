Беспилотники сбиты в Тульской области

Дежурные средства ПВО утром 29 августа уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Тульской области, сообщает Минобороны.
Таким образом, отмечается в сообщении, «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку» «по объектам на территории Российской Федерации».
БПЛА практически ежедневно уничтожают в центральных регионах страны. Вчера, 28 августа, аппарат, летевший к Москве, сбили в районе Люберец. 27 августа — в Орловской области, а в Курске БПЛА врезался в жилой дом. 26 августа — в Подмосковье. 25 августа — под Калугой. 24 августа — в Брянской и Калужской областях. 23 августа три БПЛА атаковали Москву, другие были уничтожены в Московской области.