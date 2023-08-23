Обрушен угол дома, осколки повредили здания. Что известно о новой атаке беспилотников на Москву

Ночью 23 августа Москву атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два были уничтожены в воздухе, а один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы — потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».



Что говорят власти Пострадавших нет, заявили в Минобороны. Уточняется, что два беспилотника были уничтожены над Можайским и Химкинским районами Московской области.

«Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что городские экстренные службы осматривают территорию в периметре «Сити» на предмет последствий удара.



По данным мэра Химок Дмитрия Волошина, в квартале Старбеево обрушен угол второго этажа частного дома. Осколки задели несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.



«Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. По поручению губернатора администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома», — заявил Волошин.

Что еще известно о последствиях

В башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити» нарушено остекление на уровне 1-го, 12-го и 13-го этажей, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Якобы общая площадь повреждения составляет около ста квадратных метров.

В Химках БПЛА летел на высоте 20-го этажа, сообщают очевидцы. По данным MSK1, стену здания, в котором располагаются строительный магазин и пункт выдачи OZON, пробило насквозь.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостанавливали прием и отправление самолетов — были задержаны около 25 рейсов.



Что дальше Обломки беспилотников в Подмосковье разыскивают поисковые группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, наземные группы силовиков обследуют районы трех населенных пунктов: Кубинка, Лужки и Бородино.

