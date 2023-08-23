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    Обрушен угол дома, осколки повредили здания. Что известно о новой атаке беспилотников на Москву

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    Ночью 23 августа Москву атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два были уничтожены в воздухе, а один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы — потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».

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    Что говорят власти

    Пострадавших нет, заявили в Минобороны. Уточняется, что два беспилотника были уничтожены над Можайским и Химкинским районами Московской области.

    «Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что городские экстренные службы осматривают территорию в периметре «Сити» на предмет последствий удара.

    По данным мэра Химок Дмитрия Волошина, в квартале Старбеево обрушен угол второго этажа частного дома. Осколки задели несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

    «Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. По поручению губернатора администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома», — заявил Волошин.

    Что еще известно о последствиях

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    В башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити» нарушено остекление на уровне 1-го, 12-го и 13-го этажей, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Якобы общая площадь повреждения составляет около ста квадратных метров.

    В Химках БПЛА летел на высоте 20-го этажа, сообщают очевидцы. По данным MSK1, стену здания, в котором располагаются строительный магазин и пункт выдачи OZON, пробило насквозь.

    Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостанавливали прием и отправление самолетов — были задержаны около 25 рейсов.

    Что дальше

    Обломки беспилотников в Подмосковье разыскивают поисковые группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, наземные группы силовиков обследуют районы трех населенных пунктов: Кубинка, Лужки и Бородино.

    Эта атака беспилотников на Москву — третья подряд. Два дня назад беспилотники уничтожили в Одинцовском и Истринском районах. Второй упал недалеко от дома главреда RT Маргариты Симоньян, пострадали два человека и были повреждены дома.

    Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»
    Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»

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    Комментарии 26

    Гость23 Авг 2023 в 12:02
    Следующий когда?
    +0−0
    Гость23 Авг 2023 в 11:57
    Пристрелялись, однако.
    +0−0
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