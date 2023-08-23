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    ТАСС: из-за падения беспилотника выбило стекла в башне «Нева-Тауэр»

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    Падение БПЛА в Москве 23 августа стало причиной повреждений в башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    В башне, по словам источника, нарушено остекление на трёх этажах: на уровне 1-го, 12-го и 13-го этажей. Общая площадь повреждения — около 100 квадратных метров.

    Напомним, по данным Минобороны, сегодня ночью три БПЛА атаковали Москву. Два из них уничтожены средствами ПВО в Можайском и Химкинском районах Московской области. Третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал.

    Очевидцы сообщают, что беспилотник попал в строящееся здание, расположенное рядом с башней «Меркурий», пишет MSK1.

    В Химках тоже есть ущерб: в жилом доме обрушилась крыша, поврежден магазин. Местные жители говорят, что БПЛА летел на высоте 20 этажа, звук взрыва был слышен из любой точки Химок. Осколки сбитого дрона попали в здание, в котором располагаются строительный магазин и пункт выдачи OZON. Стену пробило насквозь, на дороге лежат обломки, сообщает MSK1.

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