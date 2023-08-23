ТАСС: из-за падения беспилотника выбило стекла в башне «Нева-Тауэр»

Падение БПЛА в Москве 23 августа стало причиной повреждений в башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



В башне, по словам источника, нарушено остекление на трёх этажах: на уровне 1-го, 12-го и 13-го этажей. Общая площадь повреждения — около 100 квадратных метров.



Напомним, по данным Минобороны, сегодня ночью три БПЛА атаковали Москву. Два из них уничтожены средствами ПВО в Можайском и Химкинском районах Московской области. Третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал.