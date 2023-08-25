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    Под Калугой снова сработала ПВО — против беспилотника

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    Второй раз за несколько часов система ПВО срабатывает в Калужской области. На этот раз сбит беспилотный летательный аппарат.

    «На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор области Владислав Шапша.

    По его словам, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

    Ночью 25 августа Минобороны отчиталось о том, что система ПВО обнаружила и уничтожила над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200. Московские аэропорты были закрыты до утра.

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