Под Калугой снова сработала ПВО — против беспилотника

Второй раз за несколько часов система ПВО срабатывает в Калужской области. На этот раз сбит беспилотный летательный аппарат.



«На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор области Владислав Шапша.



По его словам, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ночью 25 августа Минобороны отчиталось о том, что система ПВО обнаружила и уничтожила над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200. Московские аэропорты были закрыты до утра.