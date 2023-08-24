Летевшие над Россией беспилотники сбиты в Брянской и Калужской областях

Минобороны отчитывается о пресечении новых атак БПЛА самолетного типа ночью 24 августа.



Два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, ещё один — над Калужской. О разрушениях и возможных пострадавших в информации Минобороны не говорится. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщает, что никто не пострадал.



«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своём телеграм-канале.



Вчера вечером над Брянской областью тоже были сбиты два БПЛА. А прошлой ночью ночью три БПЛА атаковали Москву. Один, подавленный средствами РЭБ, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити» (фото повреждений крупным планом). Два других были уничтожены системой ПВО в Подмосковье: в Можайском и Химкинском районах (там повреждены сразу несколько зданий). Никто не пострадал.