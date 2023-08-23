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    Минобороны РФ: два беспилотника сбиты над Брянской областью

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    Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщает 23 августа пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что попытка пресечена в 22.00 по московскому времени.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что утром 23 августа БПЛА был дважды атакован санаторий в селе Лавы(Белгородская область). Первый раз дроны сбросили гранаты. Выбило стёкла, но никто не пострадал. А второй раз — взрывное устройство. В результате погибли три человека — работник санатория, и двое беженцев из приграничных населённых пунктов.

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