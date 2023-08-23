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    БПЛА сбросили гранаты на белгородский санаторий

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    В Белгородской области беспилотники 23 августа атаковали село Лавы (Валуйский городской округ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    С БПЛА были сброшены две гранаты на территорию санатория. В здании выбиты четыре окна, посечён фасад. Никто не пострадал. Работают оперативные службы.

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    Сегодня же, напомним, три БПЛА атаковали Москву. Два сбиты в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий, подавленный средствами РЭБ, врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Обошлось без пострадавших.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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