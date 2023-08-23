Белгородский санаторий снова обстреляли, на этот раз есть жертвы

Санаторий в селе Лавы (Валуйский округ Белгородской области) утром 23 августа подвергся повторному обстрелу. Погибли трое мирных жителей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



На этот раз с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В этот момент на улице находились люди. Двое мужчин скончались сразу. Ещё одного пытались спасти врачи, но безуспешно.



До этого на территорию санатория попали две гранаты, сброшенные с БПЛА. Никто не пострадал, но в здании выбило окна — Гладков показывал фотографии повреждений.

Кроме того, сегодня была отражена атака беспилотников на Москву. Два сбили в воздухе в Московской области, третий, подавленный средствами РЭБ, врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал.