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    Белгородский санаторий снова обстреляли, на этот раз есть жертвы

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    Санаторий в селе Лавы (Валуйский округ Белгородской области) утром 23 августа подвергся повторному обстрелу. Погибли трое мирных жителей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    На этот раз с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В этот момент на улице находились люди. Двое мужчин скончались сразу. Ещё одного пытались спасти врачи, но безуспешно.

    До этого на территорию санатория попали две гранаты, сброшенные с БПЛА. Никто не пострадал, но в здании выбило окна — Гладков показывал фотографии повреждений.

    Кроме того, сегодня была отражена атака беспилотников на Москву. Два сбили в воздухе в Московской области, третий, подавленный средствами РЭБ, врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал.

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