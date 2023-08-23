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    Повреждения из-за БПЛА в Химках — более масштабные, чем сообщалось ранее

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    В результате падения беспилотника в Химках ночью 23 августа повреждения получили несколько зданий. Среди них жилые дома, магазин, склад. Об этом сообщает глава городского округа Дмитрий Волошин.

    «В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами», — пишет он в своём телеграм-канале.

    На месте работают экстренные службы и сотрудники Следственного комитета. Сотрудники администрации обходят дома в частном секторе, где упал беспилотник.

    «По поручению губернатора администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома», — добавил Волошин.

    Как передаёт MSK1, обломки БПЛА попали в здания отгрузочных складов «Крепеж» и Ozon в микрорайоне Старбеево. В одном из зданий стена пробита насквозь.

    Напомним, сегодня ночью три БПЛА атаковали Москву. Два были уничтожены системой ПВО в Подмосковье: в Можайском и Химкинском районах. Третий, подавленный средствами РЭБ, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал.

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