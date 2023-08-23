«Конечно, страшно». Последствия удара БПЛА в «Москва-Сити» — крупным планом

В квартале «Москва-Сити», куда ночью 23 августа рухнул беспилотник, утром такая обстановка: территория оцеплена, рабочие изучают повреждения, соседняя стройка пустует, на месте аварийно-спасательный отряд, сообщает MSK1.RU .

Взрыв произошел почти напротив «Экспоцентра», куда 18 августа упал другой БПЛА. По данным ТАСС , в башне «Нева-Тауэр» нарушено остекление на трёх этажах.

Жители «Сити» рассказали изданию, что слышали громкий звук. «Ребёнок проснулся ночью от грохота. Посмотрели новости, но уже не удивляет даже», — говорит Мария.

Падение беспилотника затронуло не только квартал небоскрёбов. Стёкла выбило и в соседних пятиэтажках.

Местная жительница Татьяна рассказала MSK1.RU, что проснулась от грохота в три утра и больше не смогла уснуть.



«Конечно, страшно, только дуракам не страшно. Я уже с балкона смотрю и думаю: опять прилетело. Большинство домов, которые огорожены, здесь уже без народа», — говорит она.

