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    «Конечно, страшно». Последствия удара БПЛА в «Москва-Сити» — крупным планом

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    В квартале «Москва-Сити», куда ночью 23 августа рухнул беспилотник, утром такая обстановка: территория оцеплена, рабочие изучают повреждения, соседняя стройка пустует, на месте аварийно-спасательный отряд, сообщает MSK1.RU.

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    Взрыв произошел почти напротив «Экспоцентра», куда 18 августа упал другой БПЛА. По данным ТАСС, в башне «Нева-Тауэр» нарушено остекление на трёх этажах.

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    Жители «Сити» рассказали изданию, что слышали громкий звук. «Ребёнок проснулся ночью от грохота. Посмотрели новости, но уже не удивляет даже», — говорит Мария.

    Падение беспилотника затронуло не только квартал небоскрёбов. Стёкла выбило и в соседних пятиэтажках.

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    Местная жительница Татьяна рассказала MSK1.RU, что проснулась от грохота в три утра и больше не смогла уснуть.

    «Конечно, страшно, только дуракам не страшно. Я уже с балкона смотрю и думаю: опять прилетело. Большинство домов, которые огорожены, здесь уже без народа», — говорит она.

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    Некоторые окна в домах на улице Антонова-Овсеенко не подлежат восстановлению.

    Напомним, сегодня ночью три БПЛА атаковали Москву. Один, подавленный средствами РЭБ, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Два других были уничтожены системой ПВО в Подмосковье: в Можайском и Химкинском районах (там повреждены сразу несколько зданий). Никто не пострадал.

    Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»
    Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»

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