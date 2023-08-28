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    Беспилотник, летевший на Москву, сбили в Люберцах

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    Беспилотный летательный аппарат, летевший по направлению к Москве, ночью 28 августа уничтожен средствами ПВО в районе Люберец, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — уточнил он.

    По словам местных жителей, обломки упали рядом с дачным посёлком, передаёт RT.

    По данным Минобороны, «попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации» была пресечена над территорией Люберецкого района около 4:30 мск. Кроме того, два БПЛА самолетного типа уничтожены системой ПВО в Брянской области.

    Агентство ТАСС в 2:30 проинформировало о том, что аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы, а о возобновлении работы — в 3:22.

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