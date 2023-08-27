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    Какой маникюр выбрать на осень: 10 модных идей с фотографиями

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    Фото: Adobe Stock
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    Чем ближе осень, тем чаще на ногтях известных актрис и моделей можно встретить спокойные глубокие оттенки. В тренде — золото, изумруд, вино и шоколад. О главных свежих тенденциях маникюра рассказывают коллеги из Woman.ru и The Girl.

    Какой маникюр сделать на короткие ногти: пять идей

    Молочный

    Новый-старый тренд, который подойдет тем, кто ищет альтернативу розовым оттенкам. Молочные оттенки давно проникли в сферу бьюти: модели вовсю рисуют белые стрелки и используют белые тени для век. На днях популярный мастер ногтевого сервиса Том Бачик поделился дизайном ногтей, который сделал для своей частой клиентки — Селены Гомес. Девушка выбрала молочный лак и короткие ногти — а мастер украсил их сверкающей втиркой.

    Молочный оттенок очень нежный
    Молочный оттенок очень нежныйФото: Adobe Stock
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    Ярко-голубой

    Недавно в российском маникюре появился новый тренд — ногти цвета Байкала. Это сапфирово-синий оттенок — вода в озере приобретает такой цвет в солнечную погоду. На английском языке его называют Royal Blue или «королевский синий». Уверены: этот цвет поможет вам сохранять внутреннее спокойствие.

    Некоторым этот цвет напоминает оттенок воды Байкала
    Некоторым этот цвет напоминает оттенок воды БайкалаФото: Adobe Stock
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    Нюд с наклейками

    Такой маникюр идеально подходит тем, кто пока не хочет расставаться с летними дизайнами. Попробуйте покрыть ногти нейтральным светло-розовым оттенком и наклеить на пластины веселые наклейки. Например, звезды, смайлики или ягоды.

    Довольно игривый дизайн, не так ли?
    Довольно игривый дизайн, не так ли?Фото: Adobe Stock
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    Анималистичный принт

    В осенних трендах обычно много роскоши: благородные цвета, золотые оттенки. Изысканностью обладает и анималистичный принт. Попробуйте нанести на ногти леопардовый узор, тигриные полоски или коровьи пятнышки и сочетать их со спокойными оттенками.

    Принт можно изобразить кистью или воспользоваться наклейками
    Принт можно изобразить кистью или воспользоваться наклейкамиФото: Adobe Stock
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    Золотой

    Золотые ногти, конечно, тоже лучше всего носить осенью. Этот теплый цвет прекрасно сочетается с желтой увядающей листвой. Самый модный способ добиться такого оттенка — использовать зеркальное покрытие в стиле металлик.

    Представляете, какие красивые фотографии получатся с такими ногтями осенью?
    Представляете, какие красивые фотографии получатся с такими ногтями осенью?Фото: Adobe Stock
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    Какой маникюр сделать на длинные ногти

    Шоколадный

    Маникюр в цвете горячего шоколада можно назвать нескучным и уютным. Играйте с этим оттенком как вам вздумается: сделайте цвет частью сложного дизайна, используйте градиент или выберите коричневый френч.

    Шоколадный цвет хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтях
    Шоколадный цвет хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтяхФото: Adobe Stock
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    Классический френч

    Классика актуальна во все времена года. Поэтому если вы предпочитаете спокойные цвета, смело выбирайте френч. Это проверенный временем вариант идеально подойдет для похода на свидание, на работу и даже в школу.

    Французский маникюр можно носить с любым образом
    Французский маникюр можно носить с любым образомФото: Adobe Stock
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    Металлик

    Металлические оттенки в маникюре возвращаются в тренды каждую осень, и этот сезон не станет исключением. Серебро, золото, бронза будут смотреться на ногтях актуально и стильно. Выбирайте любой дизайн с использованием втирки.

    Холодный металлик смотрится так же выигрышно, как золотой
    Холодный металлик смотрится так же выигрышно, как золотойФото: Adobe Stock
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    Винный

    Дни за окном становятся всё короче, вечера — мрачнее. Осенней атмосфере идеально подойдет маникюр в черных, темно-вишневых и винных оттенках. Такие цвета отлично смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях.

    Такой цвет смотрится тепло и уютно
    Такой цвет смотрится тепло и уютноФото: Adobe Stock
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    Изумрудный

    Маникюр цвета драгоценных камней смотрится дорого и очень красиво. Рубины, изумруды, сапфиры, гранаты — идеальное вдохновение для дизайна ногтей на осень 2023 года.

    Вы можете выбрать яркий изумрудный или более спокойный темно-зеленый
    Вы можете выбрать яркий изумрудный или более спокойный темно-зеленыйФото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Можно еще украсить ногти стразами, а пальцы — кольцами, и образ станет поистине роскошным.

    Фото: Adobe Stock
    Молочный оттенок очень нежный
    Молочный оттенок очень нежныйФото: Adobe Stock
    Некоторым этот цвет напоминает оттенок воды Байкала
    Некоторым этот цвет напоминает оттенок воды БайкалаФото: Adobe Stock
    Довольно игривый дизайн, не так ли?
    Довольно игривый дизайн, не так ли?Фото: Adobe Stock
    Принт можно изобразить кистью или воспользоваться наклейками
    Принт можно изобразить кистью или воспользоваться наклейкамиФото: Adobe Stock
    Представляете, какие красивые фотографии получатся с такими ногтями осенью?
    Представляете, какие красивые фотографии получатся с такими ногтями осенью?Фото: Adobe Stock
    Шоколадный цвет хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтях
    Шоколадный цвет хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтяхФото: Adobe Stock
    Французский маникюр можно носить с любым образом
    Французский маникюр можно носить с любым образомФото: Adobe Stock
    Холодный металлик смотрится так же выигрышно, как золотой
    Холодный металлик смотрится так же выигрышно, как золотойФото: Adobe Stock
    Такой цвет смотрится тепло и уютно
    Такой цвет смотрится тепло и уютноФото: Adobe Stock
    Вы можете выбрать яркий изумрудный или более спокойный темно-зеленый
    Вы можете выбрать яркий изумрудный или более спокойный темно-зеленыйФото: Adobe Stock

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