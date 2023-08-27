Какой маникюр выбрать на осень: 10 модных идей с фотографиями

Чем ближе осень, тем чаще на ногтях известных актрис и моделей можно встретить спокойные глубокие оттенки. В тренде — золото, изумруд, вино и шоколад. О главных свежих тенденциях маникюра рассказывают коллеги из Woman.ru и The Girl.
Какой маникюр сделать на короткие ногти: пять идей
Молочный
Новый-старый тренд, который подойдет тем, кто ищет альтернативу розовым оттенкам. Молочные оттенки давно проникли в сферу бьюти: модели вовсю рисуют белые стрелки и используют белые тени для век. На днях популярный мастер ногтевого сервиса Том Бачик поделился дизайном ногтей, который сделал для своей частой клиентки — Селены Гомес. Девушка выбрала молочный лак и короткие ногти — а мастер украсил их сверкающей втиркой.
Ярко-голубой
Недавно в российском маникюре появился новый тренд — ногти цвета Байкала. Это сапфирово-синий оттенок — вода в озере приобретает такой цвет в солнечную погоду. На английском языке его называют Royal Blue или «королевский синий». Уверены: этот цвет поможет вам сохранять внутреннее спокойствие.
Нюд с наклейками
Такой маникюр идеально подходит тем, кто пока не хочет расставаться с летними дизайнами. Попробуйте покрыть ногти нейтральным светло-розовым оттенком и наклеить на пластины веселые наклейки. Например, звезды, смайлики или ягоды.
Анималистичный принт
В осенних трендах обычно много роскоши: благородные цвета, золотые оттенки. Изысканностью обладает и анималистичный принт. Попробуйте нанести на ногти леопардовый узор, тигриные полоски или коровьи пятнышки и сочетать их со спокойными оттенками.
Золотой
Золотые ногти, конечно, тоже лучше всего носить осенью. Этот теплый цвет прекрасно сочетается с желтой увядающей листвой. Самый модный способ добиться такого оттенка — использовать зеркальное покрытие в стиле металлик.
Какой маникюр сделать на длинные ногти
Шоколадный
Маникюр в цвете горячего шоколада можно назвать нескучным и уютным. Играйте с этим оттенком как вам вздумается: сделайте цвет частью сложного дизайна, используйте градиент или выберите коричневый френч.
Классический френч
Классика актуальна во все времена года. Поэтому если вы предпочитаете спокойные цвета, смело выбирайте френч. Это проверенный временем вариант идеально подойдет для похода на свидание, на работу и даже в школу.
Металлик
Металлические оттенки в маникюре возвращаются в тренды каждую осень, и этот сезон не станет исключением. Серебро, золото, бронза будут смотреться на ногтях актуально и стильно. Выбирайте любой дизайн с использованием втирки.
Винный
Дни за окном становятся всё короче, вечера — мрачнее. Осенней атмосфере идеально подойдет маникюр в черных, темно-вишневых и винных оттенках. Такие цвета отлично смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях.
Изумрудный
Маникюр цвета драгоценных камней смотрится дорого и очень красиво. Рубины, изумруды, сапфиры, гранаты — идеальное вдохновение для дизайна ногтей на осень 2023 года.
Можно еще украсить ногти стразами, а пальцы — кольцами, и образ станет поистине роскошным.