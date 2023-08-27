Какой маникюр выбрать на осень: 10 модных идей с фотографиями

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Чем ближе осень, тем чаще на ногтях известных актрис и моделей можно встретить спокойные глубокие оттенки. В тренде — золото, изумруд, вино и шоколад. О главных свежих тенденциях маникюра рассказывают коллеги из Woman.ru и The Girl. Какой маникюр сделать на короткие ногти: пять идей Молочный

Новый-старый тренд, который подойдет тем, кто ищет альтернативу розовым оттенкам. Молочные оттенки давно проникли в сферу бьюти: модели вовсю рисуют белые стрелки и используют белые тени для век. На днях популярный мастер ногтевого сервиса Том Бачик поделился дизайном ногтей, который сделал для своей частой клиентки — Селены Гомес. Девушка выбрала молочный лак и короткие ногти — а мастер украсил их сверкающей втиркой.

Молочный оттенок очень нежный Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Ярко-голубой Недавно в российском маникюре появился новый тренд — ногти цвета Байкала. Это сапфирово-синий оттенок — вода в озере приобретает такой цвет в солнечную погоду. На английском языке его называют Royal Blue или «королевский синий». Уверены: этот цвет поможет вам сохранять внутреннее спокойствие.



Некоторым этот цвет напоминает оттенок воды Байкала Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Нюд с наклейками Такой маникюр идеально подходит тем, кто пока не хочет расставаться с летними дизайнами. Попробуйте покрыть ногти нейтральным светло-розовым оттенком и наклеить на пластины веселые наклейки. Например, звезды, смайлики или ягоды.



Довольно игривый дизайн, не так ли? Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Анималистичный принт В осенних трендах обычно много роскоши: благородные цвета, золотые оттенки. Изысканностью обладает и анималистичный принт. Попробуйте нанести на ногти леопардовый узор, тигриные полоски или коровьи пятнышки и сочетать их со спокойными оттенками.



Принт можно изобразить кистью или воспользоваться наклейками Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Золотой Золотые ногти, конечно, тоже лучше всего носить осенью. Этот теплый цвет прекрасно сочетается с желтой увядающей листвой. Самый модный способ добиться такого оттенка — использовать зеркальное покрытие в стиле металлик.



Представляете, какие красивые фотографии получатся с такими ногтями осенью? Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Какой маникюр сделать на длинные ногти Шоколадный Маникюр в цвете горячего шоколада можно назвать нескучным и уютным. Играйте с этим оттенком как вам вздумается: сделайте цвет частью сложного дизайна, используйте градиент или выберите коричневый френч.



Шоколадный цвет хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтях Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Классический френч Классика актуальна во все времена года. Поэтому если вы предпочитаете спокойные цвета, смело выбирайте френч. Это проверенный временем вариант идеально подойдет для похода на свидание, на работу и даже в школу.



Французский маникюр можно носить с любым образом Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Металлик Металлические оттенки в маникюре возвращаются в тренды каждую осень, и этот сезон не станет исключением. Серебро, золото, бронза будут смотреться на ногтях актуально и стильно. Выбирайте любой дизайн с использованием втирки.



Холодный металлик смотрится так же выигрышно, как золотой Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Винный

Дни за окном становятся всё короче, вечера — мрачнее. Осенней атмосфере идеально подойдет маникюр в черных, темно-вишневых и винных оттенках. Такие цвета отлично смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях.



Такой цвет смотрится тепло и уютно Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Изумрудный Маникюр цвета драгоценных камней смотрится дорого и очень красиво. Рубины, изумруды, сапфиры, гранаты — идеальное вдохновение для дизайна ногтей на осень 2023 года.



Вы можете выбрать яркий изумрудный или более спокойный темно-зеленый Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Можно еще украсить ногти стразами, а пальцы — кольцами, и образ станет поистине роскошным.

