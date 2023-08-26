Ночью — осень, лето — днём. Прогноз погоды от МЧС Ленобласти снова обещает +4 под Луной

Все настойчивей заявляет о своём приближении сентябрь. По погоде это особенно заметно, хотя ещё недавно в Петербурге и 47-м регионе круглосуточно был в ходу экстремально летний гардероб. Теперь не так.



ГУ МЧС по Ленинградской области снова предупреждает садоводов — на востоке региона ночи уже прохладные. Местами температура будет опускать до опасного рубежа +4 градуса. В общем, берегите свои кабачки.