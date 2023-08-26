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    Ночью — осень, лето — днём. Прогноз погоды от МЧС Ленобласти снова обещает +4 под Луной

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    Все настойчивей заявляет о своём приближении сентябрь. По погоде это особенно заметно, хотя ещё недавно в Петербурге и 47-м регионе круглосуточно был в ходу экстремально летний гардероб. Теперь не так.

    ГУ МЧС по Ленинградской области снова предупреждает садоводов — на востоке региона ночи уже прохладные. Местами температура будет опускать до опасного рубежа +4 градуса. В общем, берегите свои кабачки.

    Фото: МЧС Ленинградской области
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    В целом же всё не так плохо.

    Прогноз на воскресенье — переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман.

    Температура воздуха днем +18...+23 гр.

    Фото: МЧС Ленинградской области

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