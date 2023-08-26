«Встал на зарядку»: Tesla протаранила подстанцию в Ижевске

Автомобиль Tesla и трансформаторная подстанция встретились в Ижевске. «Встал на зарядку», — шутили очевидцы и вспоминали про автопилот в машинах компании Илона Маска.
Как сообщили в УГИБДД МВД по Удмуртии 26 августа, ДТП произошло на Московской улице в Ижевске. 32-летний водитель Tesla не справился с управлением и «совершил наезд на здание» подстанции. В итоге госпитализированы и он сам, и его 44-летний пассажир — они не были пристегнуты и имели признаки опьянения.
По факту дорожной аварии проводится проверка.