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    «Встал на зарядку»: Tesla протаранила подстанцию в Ижевске

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    Автомобиль Tesla и трансформаторная подстанция встретились в Ижевске. «Встал на зарядку», — шутили очевидцы и вспоминали про автопилот в машинах компании Илона Маска.

    Как сообщили в УГИБДД МВД по Удмуртии 26 августа, ДТП произошло на Московской улице в Ижевске. 32-летний водитель Tesla не справился с управлением и «совершил наезд на здание» подстанции. В итоге госпитализированы и он сам, и его 44-летний пассажир — они не были пристегнуты и имели признаки опьянения.

    По факту дорожной аварии проводится проверка.

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